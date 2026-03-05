Son seferini Kars-Ankara yönünde 3 Mart'ta tamamlayan Turistik Doğu Ekspresi, bu sezon toplmada 60 sefer gerçekleştirdi. 10 bin 166 yolcuya hizmet vererek sezonu tamamlayan nostaljik tren, 91 bini aşkın seyahatsever ve fotoğraf tutkununa Anadolu’yu yakından tanıttı.

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 bin 166 yolcuya hizmet veren Turistik Doğu Ekspresi hakkında açıklamalar yaptı. Bakan Uraloğlu, ekspresin sezonun son seferini Kars-Ankara yönünde 3 Mart'ta tamamladığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: Dünyanın en güzel demir yolu rotaları arasında yer alan Ankara-Kars güzergahında işletilen Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 kış döneminde 10 bin 166 yolcuya hizmet vererek sezonu tamamladı. Bugüne kadar 91 bini aşkın seyahatsever ve fotoğraf tutkunu, Turistik Doğu Ekspresi ile unutulmaz bir deneyim yaşadı.

60 SEFER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2019'dan bu yana her yaştan, her coğrafyadan insanı Anadolu'nun eşsiz doğası ve kültürüyle buluşturan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde 30 olmak üzere 60 sefer gerçekleştirdi.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS

Bakan Uraloğlu, "Ekspres, Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, Kars-Ankara yönünde de İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saatlik turizm amaçlı duruşlar gerçekleştirdi. Bu molalarda, yolculara güzergah üzerindeki şehirlerin doğal, tarihi ve kültürel mirası tanıtıldı” dedi.

“GENÇLERİMİZİN VİZYONUNA İHTİYACIMIZ VAR”

Trende bu sezon 126 üniversite öğrencisinin misafir edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, gençlerin Anadolu'nun kültürel ve doğal mirası yanında demir yollarını keşfetme fırsatını bulduğuna işaret etti:

UFEST Ulaştırma Gençlik Festivalleri kapsamında kura ile belirlenen üniversite öğrencilerimiz, 'UFEST Gençliği ile Turistik Doğu'da Buluşuyoruz' temasıyla yapılan çalıştaylarda demir yolu sektörünü de yakından tanıma fırsatı buldu. Hem keyifli hem de öğretici bir programla öğrencilerimizin yolculuk deneyimini zenginleştirdik. Yolculuk süresince gençlerin tren içi hizmetler, gar ve istasyon duruşlarına ilişkin gözlemleri ve önerilerini de dikkate aldık, onların geri bildirimleri bizim için çok önemli. Demir yollarının geleceğini inşa ederken gençlerimizin vizyonuna ihtiyacımız var.

