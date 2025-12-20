Kış turizminin simge rotalarından biri haline gelen Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 sezonu için yeniden raylara çıkmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen seferler öncesinde trenin hareket günleri ve bilet ücretleri netlik kazandı. İşte Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve sefer tarihleri hakkında detaylar...

''Doğu Ekspresi seferleri ne zaman, bilet fiyatları kaç TL?'' merak edilirken nihayet sorulaerın cevapları da netleşti! Her yıl yoğun ilgi gören Turistik Doğu Ekspresi yolculuğu, yeni sezonda da hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi olacak.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları kaç TL?

Turistik Doğu Ekspresi’nde yataklı kompartımanlardaki bilet ücretleri sezon tarihine göre değişiyor.

14 Ocak’a kadar Ankara–Kars hattı için iki kişilik biletler 14.000 TL, Kars–Ankara yönünde ise 12.000 TL’den başlıyor.

16 Ocak ve sonrası için ise Ankara çıkışlı seferlerde fiyat 17.000 TL, Kars çıkışlı seferlerde 15.000 TL olarak uygulanacak.

DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025–2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık 2025 itibarıyla başlayacak. Ankara’dan gidişler pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars’tan dönüşler ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak.

DOĞU EKSPRESİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Turistik Doğu Ekspresi ile Ankara–Kars arasındaki yolculuk, konforlu yataklı ve yemekli vagonlarla birlikte planlanan duraklı programla yaklaşık 33 saat sürüyor.

DOĞU EKSPRESİ NE ZAMAN?

Turistik Doğu Ekspresi, kış sezonunda seferlere başlıyor ve hafta içinde belirlenen program dahilinde Ankara ve Kars arasında karşılıklı işletilecek. Ankara kalkışlı trenler pazartesi, çarşamba, cuma, Kars kalkışlı trenler ise çarşamba, cuma, pazar günleri düzenlenecek. Bilet satışları TCDD Taşımacılık kanallarından yapılabiliyor. Bu seneki Doğu Ekspresi turu 22 Aralık 2025'te başlayacak!



