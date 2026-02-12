Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin töreninde Meclis’te tansiyon yükseldi. AK Parti vekili Hasan Turan, CHP'lilerin Meclis'in arka tarafından Gürlek'in elini sıktıklarını ancak kameralar karşısında farklı tavır sergilediklerini söyledi. Turan'ın açıklamalarına CHP'li Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken bir cevap verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili milletvekillerinin güvenlik çemberi içinde yeminlerini gerçekleştirirken, Meclis’teki görüntüler siyaset tarihinde olumsuz iz bıraktı.

AK Parti Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Meclis'te yaşanan kavgayla ilgili CNN Türk canlı yayınında konuştu.

Meclis'teki gerilimin arka planı ortaya çıktı! CHP'li vekiller kavgadan önce Akın Gürlek'le tokalaşmış

"ARKADA BAŞKA, KAMERADA BAŞKA"

Turan, CHP Grup Başkan Vekilleri Murat Emir ile Ali Mahir Başarır’ın Adalet Bakanlığı'na getirilen Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı'na getirilen Mustafa Çiftçi'nin elini sıkarak tebrik ettiğini söyledi.

Turan, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın da olaya şahit olduğunu belirterek "Meclis'in arka tarafında başka, ön tarafında başka, kameralar önünde başkalaşan bir yapı. Bu görüntüler yakışıyor mu TBMM'ye?" diye sordu.

CHP'li BAŞARIR: ÇOK ZOR BİR GÜN OLACAK DEDİM

Ali Mahir Başarır ise Hasan Turan'ın sözleri sonrası yayına bağlanarak açıklamada bulundu.

Gürlek'in elini sıktıklarını fakat tebrik etmediklerini belirten Başarır "Biz düşman değiliz, herkes oradaydı, el sıkıştık. Gürlek'e sizin için zor bir gün olacak dedim." şeklinde konuştu.

