Türk firmaları Rusya’da gövde gösterisi yaptı. Moskova’daki 33. PRODEXPO’ya Türkiye’den 70 firma katıldı, Türkiye Millî Pavilyonu en çok ilgi gören duraklardan biri oldu.

Türk firmaları, Rus pazarında çıtayı yükseltiyor. Moskova’da 33. defa kapılarını ziyaretçilere açan PRODEXPO’ya Türkiye’den 70 firma katıldı.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye Millî Pavilyonu da ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği duraklardan biri oldu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Ünlü iş adamı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Rusya pazarındaki Türk gıda firmalarının varlığını güçlendirmenin yolunun kaliteli üretimden geçtiğini vurgulayan İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsettin Memiş, Türk gıda sanayisinin tesisleşme ve teknoloji yatırımlarıyla dünya standartlarını yakaladığını belirtti.

Rus tüketicisinin kalite bilincine sahip olduğunu ifade eden Memiş, “Rus pazarında Türk kalite algısına oynamamız, tüketiciye bu kaliteyi satmamız gerekiyor. Türkiye gıda sanayicisi tesislerine yatırım yaparak dünyaya rahatlıkla ürün satar hâle geldi” diye konuştu.

Rusya’nın gıda alanında yerli üretime yöneldiğine dikkat çeken Memiş, “Türkiye’den Rusya’ya gıda alanında ciddi bir ihracat var. Ambargo nedeniyle bu alanda ihracatımız daha fazla olabilirdi. Ancak Rusya stratejik olarak artık kendi kendine yeterliliğini artırmaya başladı. Ambargolara karşı tedarik zincirini oluşturmaya başladı. Gıda ve gıda üretimi alanına yatırımların artırdı. Özellikle tahıl alanında ve sera yatırımlarında vitesi yükseltti. Bu anlamda da Türkiye’den sanayiciler için farklı fırsatlar oluşabilir” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası