Taliban’ı tecavüzcü ilan edenler asıl sapıklığı kendileri yapmış. Epstein çetesi içerisinde yer alan Yahudi iş adamı Tom Pritzker’in devletin askerî helikopteriyle Afganistan’a çocuklarla fuhuş yapmaya gittiği ortaya çıktı. Epstein suçlularının büyük çoğunluğunun Yahudi kökenli olduğu belirtildi.

Afganistan’da Taliban’ı çocuk tecavüzüyle suçlayanların, bu ülkeye çocuk istismarı için gittiği ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığının kamuoyuyla paylaştığı Epstein belgelerine göre, Yahudi iş adamı Tom Pritzker, devletin askerî helikopteriyle Afganistan’a çocuklarla fuhuş yapmaya gitmiş.

Afganistan’ın ücra bir köşesinden Epstein’a mektup yazan Pritzker, General David Petraeus’un kendisine bir helikopter ödünç verdiğini anlatıyor.

Tom Pritzker

Orada “çocuklar ve oyuncaklarla” iyi vakit geçirdiğini yazan Yahudi milyarder Pritzker, Epstein’a Afganistan’da “oyuncaklı çocuklarla” birlikte olduğunu ve bunun “doğum günü dileği” olduğunu ifade ediyor.

ÇOĞU YAHUDİ KÖKENLİ

Öte yandan Adalet Bakanlığı dosyaları, Epstein’in firmasının yüksek riskli gebelikler konusunda uzmanlaşmış Ohio Eyalet Üniversitesi (OSU) Kadın Doğum ve Jinekoloji Bölümü Başkanı Dr. Mark Landon’a, yılda yaklaşık 75.000 dolar (2001-2005) ödediğini doğruluyor.

Epstein’in jinekoloğu olduğu belirtilen Mark Landon, mağdurlarla ve Epstein ile ilgili bir bağlantısının bulunmadığını iddia ediyor. Suçlardan haberdar olmadığını öne süren Landon, OSU’da ise görev yapmaya devam ediyor. Dosyalarda adı geçen zanlıların çoğunun Yahudi kökenli olmasına rağmen haklarında herhangi bir soruşturma başlatılmaması dikkati çekiyor.

