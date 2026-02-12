Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde Hemşirelik Simülasyon Merkezi ve İleri Araştırma Laboratuvarı hizmete açıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü bünyesinde kurulan Hemşirelik Simülasyon Merkezi ile Hemşirelikte İleri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Merkez, hemşirelik eğitiminde uygulama temelli ve teknoloji odaklı yeni bir dönemin kapılarını araladı.

HKÜ Kampüsündeki açılış törenine; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İbrahim Yumaklı, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin sunduğu eğitim olanaklarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Böylesine güçlü bir eğitim altyapısına sahip bir üniversitede öğrenci olmayı gerçekten isterdim. Buradan mezun olacak her bir gencimizin ülkemize hayırlı hizmetlerde bulunacağına yürekten inanıyorum” dedi.

