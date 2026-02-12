Tecrübeli teknik adam şu ana kadar 7 defa karşılaşıp hiç galibiyet göremedi. Kariyerinde ilki yaşamak isteyen başarılı teknik adam, şampiyonluk yarışı için de “Ben de varım” demek istiyor.

Trabzonspor belki de sezon finali gibi bir maça çıkacak cumartesi sahasında. Rakip ikinci sıradaki Fenerbahçe. Kadro konusunda sıkıntı çeken ve âdeta kanatsız kalan bordo mavililerde Fatih Tekke adına da maçın kendi içinde ayrı bir önemi var.

Kariyer finali! Fatih Teke adına Fenerbahçe maçı hem anlamlı hem de çok önemli

ÜÇ PUANDAN FAZLASI

2015’ten bu yana teknik adamlık yapan 48 yaşındaki isim, kariyerinde iki takıma karşı galibiyet göremedi. Onlar da Fenerbahçe ve Galatasaray. Tekke bu kötü istatistiğin birini cumartesi günü sarı lacivertlilere karşı bitirmek amacında. Ki bunun bitmesi sadece kişisel değil takımın şampiyonluk iddiası anlamında da çok önem arz edecek.

İstanbul’un Fatih’i!

Tekke’nin bu sezon İstanbul takımları karşısında sadece bir yenilgi yaşaması da dikkati çekiyor. İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 8 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Tek yenilgi de Fenerbahçe’ye karşı. Bir anlamda cumartesi günkü maç ‘hesaplaşma’ sınavı olarak da görülüyor. 45 puanın 17’sini İstanbul takımlarından alan Karadeniz ekibi bu sezonki 8 karşılaşmada 2,12 puan ortalaması tutturdu. Trabzonspor söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken maç başına da 2 gol ortalaması yakaladı.

