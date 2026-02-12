Kariyer finali! Fatih Teke adına Fenerbahçe maçı hem anlamlı hem de çok önemli
Tecrübeli teknik adam şu ana kadar 7 defa karşılaşıp hiç galibiyet göremedi. Kariyerinde ilki yaşamak isteyen başarılı teknik adam, şampiyonluk yarışı için de “Ben de varım” demek istiyor.
- Trabzonspor, cumartesi sahasında ikinci sıradaki Fenerbahçe ile sezon finali gibi bir maça çıkacak.
- Teknik Direktör Fatih Tekke, kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı galibiyet alamadı ve bu istatistiği Fenerbahçe'ye karşı kırmak istiyor.
- Fatih Tekke'nin bu sezon İstanbul takımlarına karşı sadece bir yenilgisi bulunuyor, bu da Fenerbahçe'ye karşı alınan tek yenilgi.
- Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
- Karadeniz ekibi, İstanbul takımlarına karşı 2,12 puan ortalaması tutturdu ve maç başına 2 gol ortalaması yakaladı.
Trabzonspor belki de sezon finali gibi bir maça çıkacak cumartesi sahasında. Rakip ikinci sıradaki Fenerbahçe. Kadro konusunda sıkıntı çeken ve âdeta kanatsız kalan bordo mavililerde Fatih Tekke adına da maçın kendi içinde ayrı bir önemi var.
ÜÇ PUANDAN FAZLASI
2015’ten bu yana teknik adamlık yapan 48 yaşındaki isim, kariyerinde iki takıma karşı galibiyet göremedi. Onlar da Fenerbahçe ve Galatasaray. Tekke bu kötü istatistiğin birini cumartesi günü sarı lacivertlilere karşı bitirmek amacında. Ki bunun bitmesi sadece kişisel değil takımın şampiyonluk iddiası anlamında da çok önem arz edecek.
İstanbul’un Fatih’i!
Tekke’nin bu sezon İstanbul takımları karşısında sadece bir yenilgi yaşaması da dikkati çekiyor. İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 8 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Tek yenilgi de Fenerbahçe’ye karşı. Bir anlamda cumartesi günkü maç ‘hesaplaşma’ sınavı olarak da görülüyor. 45 puanın 17’sini İstanbul takımlarından alan Karadeniz ekibi bu sezonki 8 karşılaşmada 2,12 puan ortalaması tutturdu. Trabzonspor söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken maç başına da 2 gol ortalaması yakaladı.