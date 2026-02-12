Ülkenin önde gelen reformistlerinin gözaltına alınması İran’da yeni krize yol açtı.

Washington ile Tahran arasında müzakere süreci devam ederken İran, muhalif isimlere dönük gözaltılarla bir defa daha karıştı. Ülkenin önde gelen reformistleri Devrim Muhafızları tarafından eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

İranlı araştırmacı-aktivist Elyar Makuyi “Mevcut operasyonlar sonrası ülke içerisinde özgür muhalif isim kalmadı. Ülke içerisinde yeni ve daha yaygın protestolar başlayabilir” dedi.

Bu ve benzeri adımların İran’a dış kuşatmadan daha fazla zarar verdiğini belirten Makuyi “Devrim sonrası İstihbarat birimini yeniden kuran İbrahim Askerzade, reformcuların lideri Azer Mensuri, Hüseyin Eminzade, Cevad İmam ve cezaevinde olan Mehdi Kerrubi’nin oğlu dahil tüm muhalifler toplandı. Operasyonu Devrim Muhafızları gerçekleştirdi. Toplumda çok büyük karşılığı olan bu isimlerin derdest edilerek susturulması ülkeye ABD-İsrail füzelerinden daha fazla zarar veriyor. Hassas olan dengeler iyice kırılgan hâle gelebilir.

İran’da devrimin 47’nci yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran’da yürüyüş yapıldı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan “Boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Kodese atılanlara yöneltilen vatana ihanet suçlaması da çok ağır. Zira bunlardan bazıları geçmiş dönemlerde gerçekten kritik görevlerde bulunan kişiler. Şu an ciddi boyutta darbe söylentileri dolaşıyor. Molla yönetimi muhalefeti sindirme gerekçesi olarak bu söylemi yükseltirken reformistler ‘esas mesele ülke kaynaklarının Yemen, Suriye, Irak ve Lübnan’da heba edilmesiydi’ diyor.

Komşularla bu denli sorunlu olunması, Şii hilali rüyası ve komşu ülkelere rejim ihracı hevesi olarak mevcut durumu izah ediyorlar ve haklılar. Rejim hâlen dışarıda suçlu arıyor. ‘Biz nerede hata yaptık’ öz eleştirisinde bulunmuyor. Bu da çöküşü daha da hızlandıran faktör” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, son gelişmeleri gazetemize değerlendirdi: Yeni gözaltılar İran'ı karıştıracak

İran uzmanı Hurşit Dingil ise, bölgeye dönük tahkimatın olağanüstü nitelik kazandığına vurgu yaptı ve “ABD en az maliyetle en etkin sonucu alma stratejisi güdüyor. Ancak bu kriz kesin bir biçimde müzakere ile son bulmayacak. Taraflar sadece zaman kazanıyor. Bunu askerî sevkiyatların açık kaynak verilerine baktığımızda çok net görebiliyoruz. Şu an Avrupa-Akdeniz ve Orta Doğu üçgeninde müthiş bir hava hareketliliği mevcut” ifadelerini kullandı.

Tahran ve ABD-İsrail ittifakının harekât ajandasını net olarak bilmediklerini belirten Hurşit Dingil “Fakat Amerikalılar daha çok enerji eksenli bir yol haritası izliyor. Bu kapsamda İran’ın güneyi ana odakları; yani enerji kaynakları. Hark ve Keşm aksı bu anlamda en kritik alan. İran balistik konusunda geri adım atmayacak. Nükleer de esneyebileceğini zaten gösterdi. Fakat Tahran rejiminin gelinen noktada her hamlesi rejimin çözülüşünü daha da hızlandıracak. Bu elbette bugünden yarına bitecek bir konu da değil. Amerikalıların yığınağı uzun vadeli kriz ayarlı bir tahkimat. Başlangıçta hedefli nokta harekâtlarla psikolojik bariyeri yıkacaklar. Sonrasında güçlü bir abluka dönemine geçileceğini düşünüyorum. Hem siyasi hem askerî hem de ticari bir kuşatma kalkanı ile İran yönetilemez hâle getirilecek. Son darbe için şartların oluşmasını bekleyecekler” şeklinde konuştu.



