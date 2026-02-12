Türkiye Gazetesi
Topa gir Ozan! Trabzonspor'da Tufan'a ekstra motivasyon
Türk futbolu için Ozan Tufan önemli bir değer ama asıl problemi istikrarı… Bazı teknik adamların (özellikle Sergen Yalçın) yönetiminde çok farklı bir kimlik sergileyen ve A Millî Takım’a kadar çıkan Ozan, Trabzonspor’da eski günlerini aratıyor.
Özetle DinleTopa gir Ozan! Trabzonspor'da Tufan'a ekstra motiv...
Kaydet
Spor az önce
Teknik direktör Fatih Tekke, çalışma disiplininden ödün vermeyen ve yedek kalmasına rağmen problem çıkarmayan Ozan Tufan'dan daha fazla sorumluluk almasını, istikrar yakalamasını ve takıma liderlik yapmasını bekliyor.
- Ozan Tufan'ın sadece 1 asisti var ve bu durumun istikrarsızlık olarak görüldüğü belirtiliyor.
- Fatih Tekke, Ozan Tufan'ın geçmişteki farklı performansını sahada görmeyi arzuluyor.
- Ozan Tufan'ın ilerleyen süreçte takıma daha fazla katkı vermesi talep ediliyor.
- Merkez orta saha kökenli olan Ozan Tufan, sağ bek ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
- Fatih Tekke, kadro sıkıntıları nedeniyle Tufan'ın joker özelliğinden yararlanabilir.
0:00 0:00
1x
Çalışma disiplininden ödün vermeyen ve yedek kalmasına rağmen problem çıkarmayan Tufan, özel markaja alındı.
SORUNU İSTİKRAR! SADECE 1 ASİSTİ VAR
Teknik direktör Fatih Tekke, kalitesine güvendiği öğrencisinden daha fazla sorumluluk almasını istiyor. Gerçek Ozan Tufan’ın farklı olduğunu anlatan ve sahada bunu görmeyi arzulayan Tekke, öğrencisinden özlenen istikrarı yakalamasını takıma liderlik yapmasını bekliyor. Fatih Hoca, ilerleyen süreçte Ozan’dan daha fazla katkı vermesini talep ediyor.
JOKER AMA…
Orijini merkez orta saha olan Ozan Tufan, sağ bek ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Kadro konusunda sıkıntıları bulunan Fatih Tekke, Tufan’ın joker özelliğinden yararlanabilir.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR