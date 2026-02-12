Türk futbolu için Ozan Tufan önemli bir değer ama asıl problemi istikrarı… Bazı teknik adamların (özellikle Sergen Yalçın) yönetiminde çok farklı bir kimlik sergileyen ve A Millî Takım’a kadar çıkan Ozan, Trabzonspor’da eski günlerini aratıyor.

Çalışma disiplininden ödün vermeyen ve yedek kalmasına rağmen problem çıkarmayan Tufan, özel markaja alındı.

Topa gir Ozan! Trabzonspor'da Tufan'a ekstra motivasyon

SORUNU İSTİKRAR! SADECE 1 ASİSTİ VAR

Teknik direktör Fatih Tekke, kalitesine güvendiği öğrencisinden daha fazla sorumluluk almasını istiyor. Gerçek Ozan Tufan’ın farklı olduğunu anlatan ve sahada bunu görmeyi arzulayan Tekke, öğrencisinden özlenen istikrarı yakalamasını takıma liderlik yapmasını bekliyor. Fatih Hoca, ilerleyen süreçte Ozan’dan daha fazla katkı vermesini talep ediyor.

JOKER AMA…

Orijini merkez orta saha olan Ozan Tufan, sağ bek ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Kadro konusunda sıkıntıları bulunan Fatih Tekke, Tufan’ın joker özelliğinden yararlanabilir.

