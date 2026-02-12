İGTOT, Ramazan boyunca süt, yağ, pirinç, kuru fasulye ve hurma fiyatlarını sabitledi. Esnaf ve yönetim bir araya gelerek fiyatları belirlerken, stok ve fabrikalar üzerinden olası artışlara karşı önlem alındı.

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı (İGTOT) ramazan ayında süt, süt ürünleri, yağ, pirinç, kuru fasulye ve hurma gibi ürünlerde fiyatları sabitlediğini açıkladı.

Çarşı esnafı ile yaptıkları toplantıda fiyatları sabitleme kararı aldıklarını vurgulayan GTOT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karlı, “Bütün gıda çeşitlerinin fiyatlarını her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazan da sabitledik. Fiyatları sabitlerken ilk etapta geniş yönetim kurulu toplantısı yaptık ve esnafımızı da buna dâhil ettik.

Bütün esnafımızı bilgilendirdik. Biz kendi kendimizi denetleyeceğiz. Bugün sabitledik ama yarın bir başkası farklı fiyatla satma şansına sahip olmayacak. Bu konuda kararlıyız. Bizim amacımız ramazan ayında bir hayır yapmak, kendi kâr marjımızdan fedakârlık yapacağız” dedi.

Karlı, fabrikalarla da irtibat kurduklarını ve onlardan da bir fiyat geçişi beklemediklerini belirterek, herhangi bir artış durumunda ise stoktaki ürünlerle bu durumu sübvanse edebileceklerini kaydetti.

Öte yandan ramazan boyunca bulgur 32 lira, kırmızı mercimek yerli 80 lira, yeşil mercimek 75 lira, hurma 600-700 lira, 18 litrelik ayçiçeği yağı 1.600 lira fiyatla satışa sunulacak.

