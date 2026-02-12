Terörsüz Türkiye süreci için Meclis’te kurulan komisyonun hazırladığı taslakta PKK elabaşı Öcalan’a ‘umut hakkı’ getirilmesine yönelik bir ifade yer almıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU - PKK elabaşı Abdullah Öcalan’ın geçen yıl 27 Şubat’ta örgüte yönelik yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısı ile birlikte, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminin hazırlanmasına yönelik ilk somut adım atılıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’teki komisyonun hazırladığı rapor taslağını önceki gün koordinatör grup başkan vekillerine gönderdiğini açıklamıştı. Kamuoyunda en çok merak edilen konu Öcalan’ı kapsayacak şekilde umut hakkı uygulamasına yer verilip verilmeyeceğiydi.

Edinilen bilgilere göre ortak rapor taslağında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a ‘umut hakkı’ getirilmesine yönelik bir ifade yer almıyor.

Umut hakkı ortak raporda yok! Hazırlanan taslağın ana hatları belli oldu

TEŞVİK EDİCİ DÜZENLEME TAVSİYESİ

Raporda PKK’nın silah bırakmasını teşvik edecek hukuksal düzenlemelerin yapılmasına yönelik tavsiyeler yer alıyor. Bu kapsamda, örgütün tamamen silah bırakması için hukuki bir zemin oluşturulması, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumlarının tanımlanması ve eve dönüşlerin teşvik edilmesi için toplumsal bütünleşme adımlarının adımlarına yönelik öneriler bulunuyor.

Raporda, AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasının yanı sıra, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası başta olmak üzere demokratikleşme alanında adım atılması, kayyım uygulamalarının kaldırılmasına yönelik de tavsiye yer alıyor.

Raporda ayrıca, silah bırakma ve eve dönüşlerle ilgili hukuki çerçeveye uygun olacak şekilde TCK, Ceza İnfaz Yasası ve Terörle Mücadele Yasası’nda ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması öneriliyor. Yine mevcut yasaların uygulanması konusunda, (cezaevi gözlem kurullarının işleyişi gibi) sıkıntılı alanların belirlenmesi ve bu konuda idari anlamda adımları atılması tavsiyesinde bulunuluyor.

