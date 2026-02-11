Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Meclis'teki yemin töreninde kavga çıktı. CHP'li isimler kürsüyü işgal ederken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma 10 dakika ara verdi.

Dün gece İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak atandı. Ali Yerlikaya'nın yerine ise İçişleri Bakanı olarak Mustafa Çiftçi getirildi.

TBMM'de kavga! Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin töreninde CHP'liler kürsüyü işgal etti

TÖRENDE KAVGA ÇIKTI

Gürlek bugün bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada "Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü devlet güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Gürlek devir teslim töreninin ardından yemin etmek üzere Çiftçi ile TBMM'ye geldi. Ancak Gürlek'in yemin töreni öncesinde CHP'li vekiller olay çıkardı.

Töreni engellemek için CHP'liler kürsüyü işgal ettiler. Buna karşılık AK Partili vekiller ise Gürlek ve Çiftçi'yi korumak adına harekete geçti. O anlarda vekiller birbirlerine girdi.

KAOSUN İÇİNDE YEMİN ETTİLER

10 dakikalık aranın ardından Gürlek ve Çiftçi AK Partili vekillerin arasında yemin etti. Yaşanan kaosun ardından birleşime yeniden 15 dakika ara verildi.

