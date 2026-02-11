Amasya'nın Suluova ilçesinde bir biyogaz tesisinde zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti.

Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir biyogaz tesisinde 3 işçinin zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, acil sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

VALİ BÖLGEYE GİTTİ

Vali Önder Bakan, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun tesise gelerek olay hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Suluova ilçemizdeki Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yüksel Enerji Biyogaz Tesisi'nde zehirlenme vakası yaşandığına dair ihbar ulaşmıştır. İhbarın ardından olay yerine ivedilikle sağlık, AFAD, KBRN ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce olay mahallinde bulunan hayati risk oluşturacak şekilde gazdan etkilenen 3 vatandaşımız tahliye edilerek hastanelere sevk edilmişlerdir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ÜÇÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Ancak bu açıklamanın ardından Valilik tarafından yapılan duyuruda 3 işçinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

