MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Meclis'teki yemin töreni sırasında CHP milletvekillerinin ortaya koyduğu provokasyona sert tepki gösterdi. Bahçeli "CHP'nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir" dedi.

CHP milletvekilleri Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Meclis'teki yemin töreni sırasında provokasyon girişiminde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP vekillere sert tepki gösterdi.

Bahçeli "CHP'nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'den TBMM'deki provokasyona sert tepki: CHP'nin kürsü işgali maruz görülemez

MHP lideri mesajında şu sözlere yer verdi:

Bir yanda yürürlükteki Anayasa’nın amir ve havi hükümleri kapsamında, diğer yanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin doğası ve doğrusal nitelikli hükümleri dahilinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde görev değişikliği yaşanmıştır. Bu demokratik takdir ve tercih son derece hukuki ve meşru bir çizgide gerçekleşmiştir.

Bu vesileyle görevlerinden affını talep eden Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza teşekkür ediyor, bunların yerine kanun ve meşruiyet dairesinde atanan Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza ayrı ayrı başarılar diliyor, tebriklerimi iletiyorum.

Bugün TBMM Genel Kurulu’nda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir.

Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgi ve ilişkisi söz konusudur.

CHP’nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrının Türk devlet ve yönetim hayatına kast etmekle birlikte milli iradeye ileri derecede hasım ve husumetle temellendiği açıktır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır.

Haberle İlgili Daha Fazlası