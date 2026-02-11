HABER MERKEZİ
Yeni bakanlara provokasyon! CHP'li vekillerin yuhalamaları altında yemin ettiler
İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreninde tansiyon yükseldi. CHP’li milletvekilleri kürsüye geldi, tepkiler törene damga vurdu. Ali Yerlikaya'dan İçişleri Bakanlığı görevini devir alan Yeni Bakan Mustafa Çiftçi ve Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanlığı görevini devir alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Meclis’te yeminini CHP’li vekillerin yuhalamaları eşliğinde etti. Meclis’te oturuma ara verildi.
İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreninde tansiyon yükseldi. CHP’li milletvekilleri kürsüye geldi, tepkiler törene damga vurdu. Ali Yerlikaya'dan İçişleri Bakanlığı görevini devir alan Yeni Bakan Mustafa Çiftçi ve Yılmaz Tunç'un Adalet Bakanlığı görevini devir alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Meclis’te yeminini CHP’li vekillerin yuhalamaları eşliğinde etti. Meclis’te oturuma ara verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Bizi Takip Edin
YORUMLAR