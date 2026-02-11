Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, TBMM'de Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni esnasında CHP'li vekillerin provokasyonuna tepki gösterdi. Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP sıralarından sergilenen saygısız ve yakışıksız tavırlar, demokrasimize ve Meclis’in vakarına gölge düşürmüştür. Sergilenen fiili saldırı ve arbede görüntüleri, Meclis çatısı altında kabul edilemeyecek bir seviyesizliğin tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni sırasında CHP'li milletvekilleri, kürsüye gelerek bir provokasyona imza attı. CHP'li vekillerin gerginlik çıkarmasına ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan tepki geldi.

"DEMOKRASİMİZE VE MECLİS’İN VAKARINA GÖLGE DÜŞMÜŞTÜR"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Gazi Meclis’te millet iradesinin tecelli ettiği böylesi anlamlı bir günde, yeni göreve başlayan bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP sıralarından sergilenen saygısız ve yakışıksız tavırlar, demokrasimize ve Meclis’in vakarına gölge düşürmüştür." ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEMEYECEK BİR SEVİYESİZLİĞİN TEZAHÜRÜ"

Saral paylaşımında, "Milletin kürsüsünde barbarca sloganlar atmak, yemin törenini provoke etmeye çalışmak; salt bir siyasi rekabet değil, devlet ciddiyetinden uzak bir sorumsuzluktur. Bununla da yetinmeyip sergilenen fiili saldırı ve arbede görüntüleri, Meclis çatısı altında kabul edilemeyecek bir seviyesizliğin tezahürüdür." dedi.

"KİMLERİN KRİZ VE KAOSTAN MEDET UMDUĞU BU SAHNEDE GÖRÜLÜYOR"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, sokak dili ve fiziksel şiddetle değil, milletin temsil makamına yakışan olgunluk ve sağduyuyla hareket edilmesi gereken yerdir." diyen Saral, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimiz, kimlerin devlet adabına sahip olduğunu, kimlerin ise kriz ve kaostan medet umduğunu bu sahnede çok iyi görmektedir."

