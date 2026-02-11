İsrail basınında yer alan iddiaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı kritik görüşme öncesinde Türkiye başlıklı özel bir dosya hazırladığı öne sürüldü. “Türk tehlikesi” başlığıyla sunulacağı belirtilen dosyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgesel hamleleri ve Ankara’nın Orta Doğu’daki artan etkisinin gündeme taşınacağı iddia edildi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Washington temasları sırasında Türkiye’yi gündeme taşıdı.

Ynet’te yayımlanan analizde, Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’a "Türk tehlikesi" başlığı altında bir dosya sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Smadar Perry imzalı analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Ankara’nın dış politikasındaki belirleyici rolüne yer verildi.

Analizde şu ifadeler kullanıldı:

"Türk yönetiminin tepesindeki ikiliyi takip etmek çok faydalı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iki yıl öncesine kadar 23 yıl boyunca istihbarat teşkilatının başkanı olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Fidan, Erdoğan'ın sadık ve sırdaşı olarak biliniyor ve Erdoğan onu 'yolumu devam ettirecek kişi' olarak ilan etti. Fidan, Türkiye cumhurbaşkanı olmak istemediğini açıkça belirtmiş olsa da, bu konuda karar vermek için iki yılı daha var. Bu ikili, tüm kararları el ele vererek alırlar. Batı, Fidan'ı liderin 'beyni' olarak görmeyi öğrendi."

ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için "sevdiğim çetin ceviz lider" sözünü kullandığı hatırlatıldı. Erdoğan’ın Orta Doğu’da daha geniş bir rol üstlenmeyi hedeflediği öne sürüldü:

"Başkan Trump'tan ("çetin ceviz!") övgü alan Erdoğan, Orta Doğu'da büyük bir hamle yapmaya çalışıyor. Türk liderin son haftalarda bölgedeki tüm kilit ülkeleri ziyaret etmesini ve ağırlamasını takip etmekte fayda var. Erdoğan, "bölgesel ittifak" kurmak ve bu yolla ilişkileri iyileştirmek amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştiriyor."

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL HAMLELERİ MERCEK ALTINDA

Ynet’te yayımlanan analizde, Türkiye’nin son haftalarda Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve Ürdün ile temaslarını yoğunlaştırdığı aktarılırken, Ankara’nın üst düzey bir Amerikan temsilcisi ile İranlı bir yetkiliyi bir araya getirebilecek diplomatik bir zemine ev sahipliği yapma ihtimalini değerlendirdiği iddia edildi:

"İkili boş durmuyor. Erdoğan, İran konusunda Arap kampını sıkılaştırmak için sessizce çalışıyor. Mısır ile donmuş barış, Ürdün kraliyet ailesinin Netanyahu'ya olan öfkesi, Suudi kraliyet ailesinin İsrail'e sırtını dönmesi - sadece iki buçuk yıl önce - Ben Selman'ın Abraham Anlaşmaları'na katılmayı taahhüt etmesinden sonra, tüm bunlar cumhurbaşkanlığı sarayını ve dışişleri bakanlığını cesaretlendiriyor. Bir anda, Türkiye Orta Doğu'nun her köşesinde yer aldı.

Dikkat edersek, İsrail'in bölgeden çıkarıldığını görürüz. Erdoğan, Suudi Arabistan'da Türkiye yapımı yüzlerce hayalet uçağın satışı için müzakereler yürüttü. Mısır, yeni fabrikalara yatırılmak üzere yaklaşık 15 milyar dolar vermeyi taahhüt etti ve bu fabrikalar binlerce, belki de on binlerce işsiz Mısırlıyı istihdam edecek. Ürdün de büyük miktarda yardım almayı bekliyor. Her ülke kendi çıkarlarını gözetiyor, ancak Erdoğan, İsrail ile çok yakın ilişkiler kurduğu için Birleşik Arap Emirlikleri'ni cezalandırmaya karar verdi."

Türkiye’nin İran ile enerji ve ticaret ilişkilerine de değinildi. İran’ın Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu petrolün yaklaşık yüzde 10’unu sağladığı, doğal gaz tedarikinin ise daha yüksek oranda olduğu kaydedildi:

"Denklem açık: İran, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu petrol miktarının %10'unu ve daha fazla miktarda doğal gazı “dostane” fiyatlarla satıyor. Buna karşılık Türkiye, İran'a gıda ürünleri tedarik ediyor. Bir savaş, tedarik zincirini bozacak ve İran-Türkiye sınırındaki Türk-Kürt cephesini genişletecektir. İsrail'in Suriye'deki Kürtlere verdiği destek, yeterince sıkı olmasa da, Erdoğan ve Fidan'ın gözünden kaçmıyor."

NETANYAHU’NUN “TÜRK TEHLİKESİ” DOSYASI

Analizin en dikkat çeken bölümünde, Netanyahu’nun Washington’da Trump’a "Türk tehlikesi" başlıklı bir dosya sunmaya hazırlandığı iddiasına yer verildi.

