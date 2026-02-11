Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı'na göre Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı.

Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı'na göre Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı.

Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satırbaşları:

"Bu görevi onur ve gururla Akın Gürlek kardeşime devrediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum.

2 buçuk yıldır sizlerleyiz. Yargımızın kapasitesini güçlendirme gayreti ile çalışmanın onur ve gururunu yaşadık.

Türkiye demokratik kalkınmasını ihmal etmedi. Vesayetçi anlayışı tarihe gömmeyi başardık. Çok önemli mesafeler aldık.

Sürekli hem mevzuatımızın yenilenmesi hem de çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde ülkemiz önemli ilerlemeler sağladı. Hedeflerin önemli bir kısmını hayata geçirdik.

23 yılda kat edilen mesafeye 2 buçuk yılda katkı sağlamak için çalışma arkadaşlarımız ile gayret gösterdik.

Bir yatırım hamlesi de başlattık. 81 vilayetimizin 60'tan fazlasını ziyaret ederek vatandaşlarımızla, hakim savcı arkadaşlarımız ile buluştuk. Bu görevlerin bir makam olmadığı milletin emaneti olduğu bilinci ile çalıştık.

Bugün değerli kardeşim Akın Gürlek önemli görevler yaptı. Adalet Bakanlığı'nda da bu çalışmaları ileri taşıyacaktır. Bizler milletin emanetine sahip çıkacağız.

Her alanda çok büyük mesafeler alınarak Türkiye Yüzyılı'nın temelleri atıldı. 'Terörsüz Türkiye'ye adım atılması noktasında bizlere düşen önemli görevler vardı.

Sürecin kalıcı olması için yaptığımız çalışmalar vardı. Koordinasyon içinde çalışmalarımızı yürüttük ve komisyona da aktardık. Görevimiz süresince vekil arkadaşlarımızın desteklerini gördük. Onlar da bizler de arazideydik."

Akın Gürlek'in açıklamalarından satırbaşları:

"Reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya devam edeceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası