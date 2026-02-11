"Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programına katılan Nazan Ünal, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu büyük ilginin nedeni ise en az hikayesi kadar yüzündeki dövmeler oldu.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katılan yüzü dövmeli kadın son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. 40 yaşındaki Nazan Ünal, hayat hikâyesi ve sıradışı dövmeleriyle Türkiye’de ve dünyada gündem oldu. Dolandırıldığı gerekçesiyle programa katılan genç kadın, dövmeleriyle Didem Arslan Yılmaz başta olmak üzere herkesi hayrete düşürdü.

Didem Arslan'ın neden böyle bir şey yaptın sorusunu; "hızlı zamanlarımdı" olarak değerlendiren Nazan Ünal, artık doğru yolu ve huzuru bulduğunu söyledi.

DÖVMELERİNİN ANLAMI NE?

“Dövmelerimin özel bir anlamı yok” diyen Nazan Ünal, bu dövmelerin insanların dolduramadığı boşluklar olduğunu, insanlara kızıp vücuduna dövme yaptırdığını dile getirdi.

Düzce’den canlı yayına gelen Nazan Ünal, kendisinden yaşça küçük Burhan tarafından dolandırıldığını ve paralarını geri almak istediğini ifade etti. Evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen genç kadın, Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi. Sosyal medyanın gündemine oturan Ünal, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Burhan’la canlı yayında yüzleşti.



"UMURUMDA DEĞİL"

Ünal, sıra dışı görünüşüyle ilgili olarak ise "Kim, ne derse desin, umurumda değil. Hiçbirine aldırış etmiyorum. Yüzümü görüyorlar, kalbimi görmüyorlar. İnsanların kalpleri kirli oldukları için hep insanın kötü taraflarını görüyorlar" ifadelerini kullandı.

