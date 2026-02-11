Irak Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarının ardından Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı.

Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gündemin merkezine oturdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın PKK ve Sincar’a ilişkin sözlerinin ardından Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı Bakanlığa çağırdı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sincar ve diğer Irak bölgeleriyle ilgili dosya tamamen ulusal bir meseledir ve öncelikler ve ulusal mekanizmalar doğrultusunda ele alınıyor. Herhangi bir dış tarafın çözümler dayatmasını, bu dosyayı siyasi veya askeri amaçlarla kullanmasını reddediyoruz." denildi.

Irak tarafı, söz konusu konunun iç mesele kapsamında değerlendirildiğini ve dış müdahaleye kapalı olduğunu bildirdi.

BAKAN FİDAN NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin, yalnızca Suriye ile sınırlı olmadığını dile getirdi.

"Bu işin bir de Irak ayağı var. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var." diyen Fidan, "İnşallah Irak’ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur." ifadelerini kullandı.

SİNCAR, MAHMUR VE KANDİL VURGUSU

Fidan, PKK’nın yapılanmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Örgütün sivil organlarının Mahmur’da, askeri unsurlarının Sincar’da, komuta unsurlarının ise Kandil’de konuşlandığını söyledi.

Kuzey Irak’ta Türk ordusunun bulunduğu noktalara yakın Gare bölgesinde de örgütün varlık gösterdiğini aktaran Fidan, askeri harekat ihtimalini gündeme taşıdı.

"İKİ VEYA ÜÇ GÜN"

Sincar’ın etrafının İran destekli Haşdi Şabi milisleri tarafından çevrelendiğini kaydeden Fidan, muhtemel bir operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Haşdi Şabi karadan ilerleyip biz havadan harekat yaptığımız zaman, olay iki veya üç gün. Fazla bir süresi yok. Bu kadar basit bir askeri operasyon."

Fidan ayrıca, Irak hükümetinin kendi topraklarının başka bir silahlı unsur tarafından işgal edilmesine izin verir durumda olduğunu söyledi. “Bunu kendisinin bir milli güvenlik tehdidi olarak algılamıyor." dedi.

