Cemal Emre Kurt- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış sezonundaki ilk seferine sayılı günler kaldı.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Turistik Doğu Ekspresi treni, Ankara’dan bu pazartesi günü, Kars’tan da çarşamba günü hareket edecek. Trenler Ankara’dan pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars’tan çarşamba, cuma ve pazar günleri yola çıkacak.

Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Turistik Doğu Ekspresi biletleri, bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki şekilde satışa sunuluyor.

Biletler, TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebiliyor. Her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan tren 160 yolcu kapasitesine sahip.

Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiği seferlerin bilet fiyatları Ankara-Kars güzergâhında 14 Ocak’a kadar iki kişi için 14 bin liradan, Kars-Ankara güzergâhında ise 12 bin liradan satılıyor.

16 Ocak itibarıyla da Ankara’dan hareket edecek seferlerin fiyatı 17 bin lira, Kars’tan hareket edecek seferlerin fiyatı ise 15 bin liradan başlıyor.

