İzmir Bornova’da çete talimatıyla düzenlenen saldırıda yanlış kişi hedef alınarak Sinan Ümit’in öldürüldüğü, olayla ilgili 16 şüphelinin tutuklandığı ortaya çıktı.

İzmir Bornova’da evinin önünde saldırıya uğrayan kişinin çete talimatıyla öldürüldüğü, asıl hedefin ise başka bir kişi olduğu belirlendi. Polis, Atatürk Mahallesi’nde 3 Şubat’ta Sinan Ümit’in (23) öldürülmesiyle ilgili çalışma yürüttü.

Saldırıyı E.M, İ.B. ve B.T’nin örgüt talimatıyla gerçekleştirdikleri tespit edildi. Örgütün diğer üyelerinin ise saldırganların kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği belirlendi. İzmir ve Aydın’da düzenlenen operasyonda aralarında E.M, İ.B. ve B.T’nin de olduğu 16 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlar tutuklandı. Polis ekipleri saldırının hedefinin başka bir kişi olduğunu tespit etti. Şüphelilerin evden çıkan Sinan Ümit’i asıl hedefle karıştırdığı, o sebeple vurdukları öğrenildi.



