Bir zamanlar Avustralya’nın en azılı mahkûmlarının kaldığı Melbourne’deki HM Pentridge Hapishanesi, geceliği 450 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla hizmet veren 5 yıldızlı lüks otele dönüştürüldü.

Avustralya’da bir zamanlar en azılı mahkûmların kaldığı hapishane 5 yıldızlı lüks otele dönüştürüldü. Melbourne’deki hapishanede ülkede asılarak idam edilen son hükümlü Ronald Joseph Ryan ile çete lideri Mark ‘Chopper’ Read de kalmıştı.

Eski HM Pentridge Hapishanesinin B Bölümünden dönüştürülen The Interlude isimli otelin, bir zamanlar hükümlülerin kaldığı odalarının gecelik konaklama ücreti 450 Avustralya dolarından (14.000 TL) başlıyor.

Otel, kalın taş duvarların yıkılarak dört veya beş hücrenin birbirine bağlanmasıyla oluşturulan 19 süitten oluşuyor. Tonozlu tavan ve taş duvarları olan odalar, modern bir otelden beklenebilecek bütün çağdaş kaplamalar ve donanımlarla bezeli.



