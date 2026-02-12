Ülkemize gelen uluslararası öğrencilerin büyük kısmı Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan... Dünyadaki uluslararası öğrencilerin yarısı ise Asyalı. Genellikle ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Almanya gibi klasik eğitim destinasyonlarını tercih ediyorlar. Türkiye bu dev havuzdan hak ettiği payı almak için strateji değiştirdi.

Uluslararası öğrenci hareketliliği, küresel eğitim sektörünün en hızlı büyüyen alanlarından biri olmaya devam ediyor. UNESCO ve OECD verilerine göre, dünya genelinde 8 milyon civarındaki uluslararası öğrencinin yaklaşık yarısını (%45-50) Asya kökenli öğrenciler oluşturuyor. Bu devasa hacim, Asya pazarını hem nicelik hem de nitelik açısından küresel eğitim dengelerini şekillendiren en kritik hedef hâline getiriyor.

Asya kıtası, artık sadece bir kaynak bölge olmanın ötesinde, dünya çapında en büyük öğrenci göndericisi konumunda. ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada ve Almanya gibi klasik eğitim destinasyonları bu pazardan aslan payını alırken, Asyalı öğrencilerin büyük çoğunluğu hâlen bu ülkeleri tercih ediyor.

TARİHÎ SIÇRAMA GERÇEKLEŞTİ

Küresel diplomaside artan etki alanımızı uluslararası eğitime de yansıtmayı hedefliyoruz. Türkiye, son on yılda uluslararası öğrenci sayısını 48 binden 350 bine çıkararak bu alanda tarihî bir sıçrama gerçekleştirdi. Bu ivme, Türkiye’yi dünya genelinde en fazla öğrenci çeken ülkelerden biri konumuna taşırken, küresel pazarda “ben de varım” mesajını güçlendiriyor.

Caner Otrakçı

Ancak bu büyümenin coğrafi dağılımı incelendiğinde; Türkiye’ye gelen öğrencilerin ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika odaklı olduğu görülüyor. Toplam havuz içinde payı nispeten düşük kalan Asya pazarı ise Türkiye için henüz tam anlamıyla değerlendirilememiş büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu durumu değiştirmek isteyen Türkiye, tanıtım stratejilerini bu bölgeye yoğunlaştırıyor.

Bu tablonun arkasında yatan temel faktörler ise şunlar:

Türkiye’nin marka bilinirliğinin Batı ülkelerine kıyasla daha yeni olması

Üst düzey lisansüstü programlarda Batı eğitim sistemlerine yönelik yerleşik algı

Uluslararası pazarlama kanallarında diller arası görünürlüğün geliştirilme aşamasında olması.

Rota yeniden oluşturuluyor! Eğitimde Asya açılımı

2030 HEDEFİ 10 BİN

Son dönemde yürütülen stratejik çalışmalar, bu tablonun değişmeye başladığını gösteriyor. Türkiye ve Malezya arasında imzalanan yeni anlaşma, Malezya’dan Türkiye’ye 10 bin öğrenci gelmesinin önünü açacak.

Study in Türkiye.com Genel Müdürü Caner Otrakçı, stratejik çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirterek şunları söyledi:

"Amacımız pazar çeşitliliğini artırmak. Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya, Türkiye’nin bugüne kadar yeterince pay alamadığı ancak en güçlü potansiyele sahip bölgeler. Doğru tanıtım ve kurumsal iş birlikleriyle bu ilginin katlanacağını öngörüyoruz"

Malezya ile olan iş birliğinin önemine dikkat çeken Otrakçı, 2030 hedeflerini ise şöyle açıkladı:

"Bugün ülkemizde 300 civarında Malezyalı öğrenci ağırlıyoruz. Oysa 60 binden fazla Malezyalı öğrenci eğitim için yurt dışına çıkıyor. Kültürel ve dini bağlarımızın güçlü olduğu Malezya ile bu hareketliliği artıracağız. Hedefimiz, 2030 yılına kadar 10 bin Malezyalı öğrenciyi ülkemizde ağırlamak.

Bu strateji, sadece öğrenci sayısını artırmayı değil; sürdürülebilir akademik ağlar ve devlet-üniversite iş birlikleri üzerinden uzun vadeli kültürel bağlar kurmayı hedefliyor"

10 ÖĞRENCİDEN 6'SI ABD'YE GİDİYOR

Hindistan, Çin, Güney Kore, Nepal ve İran uluslararası öğrencide küresel dolaşımın lokomotifi durumunda.

ABD: Uluslararası öğrencilerin %60’ı Asya kökenli.

Avustralya: Toplam 833 bin Asyalı öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Kanada: Öğrenci profilinin %55’ini Asya kaynaklı öğrenciler oluşturuyor.

Malezyalı her 10 öğrenciden 6’sı eğitim için ABD, İngiltere veya Avustralya’yı seçiyor. Hâlihazırda sadece ABD’de 5 bin Malezyalı eğitim görüyor.



