Sinpaş, Marmaris’te dört mevsim turizmi hedefleyen yeni projesi Sinpaş Reserve’i tanıttı. Toplam 692 devre mülkten oluşan projede 1 haftalık konaklamalar 400 bin TL’den başlıyor, peşin fiyatına 12 taksit imkânı sunuluyor

ÖNDER ÇELİK- Sinpaş, Marmaris’te turizmi yıl geneline yaymayı hedefleyen yeni projesi Sinpaş Reserve’i tanıttı. ‘Tatil evi’ konseptiyle geliştirilen proje toplam 692 devre mülkten oluşuyor.

Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, projenin 212 milyon dolar yatırım değeri olduğunu belirterek, 1 haftalık devre mülklerin satış fiyatının 400 bin TL’den başladığını söyledi.

Dört mevsim turist ağırlayan bir projeye imza attıklarını kaydeden Çelik, 50 ila 165 metrekare büyüklüğündeki devre mülkler için peşin fiyatına 12 taksit yaptıklarını vurguladı.

Devre mülklerin 5 yıldızlı otel standardında olduğuna işaret eden Çelik, yakında Balıkesir’de de bir proje duyuracaklarını ifade etti.

