Meclis Çocuk Suçlular Komisyonuna İngiliz sistemi hakkında bilgi veren İbn Haldun Üniversitesinden Saliha Merve Kaya, İngiltere’de çocuklar için “diversiyon (koruyucu ve onarıcı yaklaşımlar)” programları uygulandığını ve ebeveynlere doğrudan sorumluluklar yüklendiğini söyledi.

Esma Altın / ANKARA - “Suça sürüklenen çocuk” yerine “suça karışmış çocuk” ifadesinin daha yerinde olduğunu belirten Kaya, İngiliz sisteminde ceza yaşının 10 olarak kabul edildiğini kaydetti. Tali yaptırımların devreye sokulduğunu kaydeden Kaya, “Çocuklar için danışmanlık, rehberlik, eğitim programları, toplum hizmeti ve onarıcı adalet uygulamaları tercih ediliyor.

Ebeveynler para cezası ile karşı karşıya kalabiliyor ve ihlaller adli sicil kayıtlarına işlenebiliyor. Hatta bazı durumlarda bin sterline (60 bin TL) kadar para cezası uygulanabiliyor” diye konuştu. Adalet Bakanlığı Adli Destek Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya, diversiyon programında çocuklardan mağdurdan özür dilemeleri, çalınan malı iade etmeleri, zararları karşılamaları ya da kamu yararına çalışmalarının istenebildiğini aktardı. Gökkaya “Çocuğu mahkemeye çıkarmak iddia edilenin aksine caydırıcı olmuyor” dedi.

