Almanya’da Türk dönerci, birlikte büfe işlettikleri üç çocuk annesi eşini kurşun yağmuruna tuttu. Katil koca, olay yerinde yakalandı.

Bir kadın cinayeti haberi de Almanya’dan geldi. Baden-Württemberg eyaletine bağlı Schrozberg kasabasında bir Türk, sahibi oldukları döner büfesini birlikte işlettikleri eşini öldürdü.

38 yaşındaki Türk kadın Renur Ö, eşi Erhan Ö. tarafındanBahnhof Caddesi üzerinde birlikte işlettikleri döner dükkanının arka sokağında silahla vurularak öldürüldü. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, 37 yaşındaki Erhan Ö, eşine kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Renur Ö’nün cansız bedeniyle karşılaştı. Polis şüpheli Erhan Ö’yü olay yerinde gözaltına aldı.

Polisin ifadesine başvurduğu komşuları şüpheli Erhan Ö’nün yaklaşık on yıldır döner büfesi işlettiğini, ev hanımı olan üç çocuk annesi Renur Ö’nün de eşine yardım ettiğini bildirdi. Altı bin nüfuslu kasabanın Belediye Başkanı Jacqueline Förderer, ailenin yıllardır kasabada yaşadıklarını belirterek, “Elbette şaşkınlık ve üzüntü içindeyiz. Küçük ve sakin kasabamız Schrozberg’de böyle bir olayın yaşanmasını beklemiyorduk” açıklamasında bulundu. Cinayetin hangi sebepten dolayı gerçekleştiğine dair henüz bir sonuca ulaşılamazken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



