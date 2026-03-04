NBA'de San Antonio Spurs, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 131-91 mağlup etti. Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona; 6 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşmayla devam etti. San Antonio Spurs, Xfinity Mobile Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 131-91'lik skorla mağlup ederek, 44'üncü galibiyetini elde etti.

Son 13 müsabakada 12'nci galibiyetini elde eden San Antonio'da Devin Vassell ile Dylan Harper 22'şer sayı kaydederken; Victor Wembanyama 10 sayı, 8 ribaund ile oynadı.

Bu sezon 28'inci yenilgisini alan Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona; 6 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. Tyrese Maxey 21 sayı, Jabari Walker da 20 sayıyla maçı tamamladı.

Adem Bona

NBA'DE GÜNÜN SONUÇLARI

Orlando Magic: 126 - Washington Wizards: 109

Charlotte Hornets: 117 - Dallas Mavericks: 90

Cleveland Cavaliers: 113 - Detroit Pistons: 109

Miami Heat: 124 - Brooklyn Nets: 98

Toronto Raptors: 95 - New York Knicks: 111

Minnesota Timberwolves: 117 - Memphis Grizzlies: 110

Philadelphia 76ers: 91 - San Antonio Spurs: 131

Chicago Bulls: 108 - Oklahoma City Thunder: 116

Los Angeles Lakers: 110 - New Orleans Pelicans: 101

Sacramento Kings: 103 - Phoenix Suns: 114

