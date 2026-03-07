Hafta içi her gün ATV’de ekranlara gelen programıyla izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu Esra Erol, canlı yayın öncesinde hazırlık yaptığı sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Uzun yıllardır televizyon dünyasında aktif olarak yer alan ünlü sunucu, yaşadığı küçük kazayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Televizyon kariyerine ilk olarak oyunculuk yaparak başlayan ve daha sonra sunuculuk alanında büyük bir başarı yakalayan Esra Erol, yıllardır gündüz kuşağının en çok konuşulan programlarından birine imza atıyor. Sosyal medyada da oldukça aktif olan ünlü isim, yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettirmeyi sürdürüyor.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden Esra Erol, 2 Temmuz 2010’da iş adamı Ali Özbir ile dünyaevine girdi.

Mutlu evliliklerini göz önünde yaşamamayı tercih eden çiftin bu birliktelikten iki çocukları bulunuyor. Çift, 2011 yılında ilk çocukları İdris Ali’yi, 2017 yılında ise ikinci oğulları Ömer Erol’u kucaklarına alarak ailelerini büyüttü.

YAYINA BANTLA ÇIKTI

Son olarak canlı yayın hazırlıkları sırasında yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme gelen Esra Erol’un saçları hazırlanırken kullanılan sıcak maşa kazaya neden oldu. Saç şekillendirme işlemi sırasında maşanın yanlışlıkla alnına değmesi sonucu ünlü sunucunun alnında yanık oluştu. Yaşadığı küçük kazaya sonrası programını aksatmayan Esra Erol, canlı yayına alnında bantla çıkarak izleyicilerinin karşısına geçti.

Canlı yayın hazırlığında kaza! Esra Erol’un yüzü yandı

“EVET BİRAZ YANDIK”

Yayının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü sunucu, hayranlarının merakını gidermeyi ihmal etmedi. Esra Erol yaptığı paylaşımda yaşadığı olayı esprili bir dille anlatarak, “Topluca cevap vereyim; evet, biraz yandık. Suç aleti kalın saç maşası. Nazar da böyle çıkmış olsun diyelim” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası