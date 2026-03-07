Wall Street Journal’ın Ankara’yı hedef alan skandal analizine, Trump’ın en yakınındaki isimden tokat gibi cevap geldi. İsrail lobisinin "Türkiye dizginlenmeli" çağrısını elinin tersiyle iten Cumhuriyetçi Kongre üyesi Anna Paulina Luna, kirli senaryoyu tek cümleyle özetledi.

Orta Doğu ateş çemberinden geçerken, ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Türkiye’nin bölgedeki stratejik otonomisini ve yükselen jeopolitik ağırlığını hedef alan skandal bir analiz yayımladı.

Bradley Martin imzalı makalede, Ankara’nın bağımsız hamlelerinden duyulan rahatsızlık "Türkiye dizginlenmeli" çağrısıyla dışa vurulurken, provokasyon yazıya cevap Başkan Trump’a en yakın isimlerden biri olan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Anna Paulina Luna’dan geldi.

"İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Florida 13. bölge Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, Türkiye’yi İran’dan sonraki hedef olarak gösteren çevrelere sosyal medya üzerinden cevap vererek şunları söyledi:

"Türkiye yeni İran değildir. Birlikte, ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

WALL STREET JOURNAL NE DEMİŞTİ?

Wall Street Journal’da yayımlanan analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam dünyasındaki liderlik vizyonu hedef alındı. Türkiye’nin bölgedeki etkinliğinin Batı için büyük bir risk oluşturduğu savunulan makalede, "İslam dünyasına liderlik etmek istiyor ve kendisini İslam'ın koruyucusu, modern bir Osmanlı sultanı olarak görüyor" şeklinde ifadelere yer verildi. Makalede ayrıca, Türkiye’nin NATO üyeliği sorgulanarak "ABD, Türkiye’nin kendi çıkarlarına karşı olduğunu unutmamalıdır" iddiası ortaya atıldı.

ABD'de Türkiye kumpasına Washington'dan barikat! "Boşluğu Ankara doldurmasın" diyenlere Kongre üyesi cevap verdi!

SKANDAL ÇAĞRI: "BOŞLUĞU TÜRKİYE DOLDURMASIN"

İran üzerinden bölgeyi şekillendirme planı yapan İsrail lobisinin A plus destekçisi Bradley Martin, asıl korkusunun Türkiye’nin artan hakimiyeti olduğunu WSJ'deki analizinde itiraf etti.

Irak savaşı sonrası oluşan otorite boşluğunu hatırlatan yazar, "ABD ve İsrail, İran’ın bölgeye yönelik tehdidini etkisiz hale getirirken, Türkiye’nin bu boşluğu doldurmaması için gerekli önlemleri almalıdır" diyerek açıkça operasyon çağrısında bulundu.

