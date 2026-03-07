Sinop Türkeli’de geleneksel kilim dokumacılığını yaşatan kadınlar, Yazıcı köyünde kurdukları atölyeyle hem kadim bir kültürü geleceğe taşıyor hem de üretim gücüyle aile bütçelerine doğrudan katkı sağlıyor.

Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, eşi Tuğçe Serbest Kandemir ile birlikte ilçeye bağlı Yazıcı köyünde kadınlar tarafından kurulan kilim dokuma atölyesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında atölyede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Kandemir ve eşi, kadınlarla sohbet ederek üretim sürecini yerinde inceledi.

İlmek ilmek emek, ilmek ilmek kazanç: Geleneksel kilim dokumacılığı Türkelide yaşatılıyor

AİLE EKONOMİSİNE KATKI

Geleneksel el sanatlarından biri olan kilim dokumacılığının yaşatılmasının önemine dikkat çeken Kandemir, kadınların ürettikleri ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaymakam Kandemir, emek veren kadınlara teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

