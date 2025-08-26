ATV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol’da, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 27 Haziran 2025 tarihinde sezon finali yaparak yaz tatiline giren Esra Erol'da programında yeni sezon için geri sayım başladı. Seyirciyi ekranlara kilitleyen gündüz kuşağı programının yeni sezon tarihi merak ediliyor.

Peki, Esra Erol ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Seyirciler tarafından araştırılıyor.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol’da programının ne zaman başlayacağı gündüz kuşağı izleyicilerinin gündeminde. Programın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu.

Böylece gündüz kuşağı programının ne zaman başlayacağı kesinleşmiş oldu.

ESRA EROL YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU

Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı program Eylül'ün ilk gününden itibaren yeniden seyirciyle buluşuyor.

Esra Erol'da programı 1 Eylül Pazartesi günü yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor.

ESRA EROL KİMDİR?

Aslen Sinop Ayancıklı bir ailenin çocuğu olan Esra Erol, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Kütahya’da tamamladıktan sonra radyo-televizyon alanında çeşitli kurslar ve üniversite eğitimi aldı. Genç yaşlardan itibaren medya dünyasında yer alan Erol, birçok kanalda sunuculuk yaptı ve özellikle evlilik programlarıyla tanındı.

Altın Kelebek gibi önemli ödüller kazanan sunucu, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla kariyerini sürdürüyor. 2010 yılında Ali Özbir ile evlenen Erol, iki çocuk annesidir.