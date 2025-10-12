ABD’den Ukrayna’ya gizli saldırı desteği! 'Vurulacak tesis' listesi verildi

ABD ile Rusya arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Washington’un, Ukrayna’ya Rus enerji altyapısını hedef alan saldırılarda gizli istihbarat desteği sağlayarak Putin’i ekonomik çöküşle köşeye sıkıştırmaya başladığı iddia edildi.

Financial Times’ın haberine göre ABD istihbaratı, Kiev’e Rusya’nın rafinerileri ve stratejik enerji tesislerine yönelik uzun menzilli saldırılarda hedef belirleme desteği veriyor.

“RUS ENERJİ ALTYAPISI, ABD'NİN BİLGİSİYLE VURULDU”

Gazeteye konuşan Ukraynalı ve Amerikalı yetkililer, ABD istihbaratının Ukrayna ordusuna rota planlaması, zamanlama ve hedef analizi konusunda yardım ettiğini söyledi.

İşbirliği sayesinde Ukrayna, cephe hattının çok ötesinde kalan petrol rafinerileri dahil stratejik enerji tesislerine saldırı düzenledi.

Financial Times’a göre, söz konusu gizli destek yaz aylarından itibaren yoğunlaştı ve Joe Biden döneminde kısıtlanan saldırıların Trump yönetiminde yeniden ivme kazandığı öne sürüldü.

FT: TRUMP, PUTİN'E KIZGIN

Trump yönetimi Ukrayna’ya verdiği desteğini artırdı. Putin’e duyduğu hayal kırıklığı sonrası Trump, Ukrayna politikasını şekillendirdi.

İddialara göre Ukrayna lideri Zelenskiy arasında temmuz ayında yapılan bir telefon görüşmesi, sürecin dönüm noktası oldu.

Financial Times, Trump’ın görüşmede Ukrayna’nın Moskova’yı hedef alıp alamayacağını sorduğunu yazdı.

Trump söz konusu stratejiyi “Ruslara acı çektirmek” ve “Kremlin’i müzakereye zorlamak” amacıyla destekledi.

Beyaz Saray ise bu açıklamayı reddederek Trump’ın “sadece soru sorduğunu” bildirdi.

16 RAFİNERİ VURULDU, 1 MİLYON VARİLLİK ÜRETİM DURDU

Haberde yer alan verilere göre Ukrayna, Rusya’daki 38 petrol rafinerisinden en az 16’sını vurdu, bazı tesisler birden fazla kez hedef alındı.

Saldırılar sonucunda Rusya’nın günlük rafinaj kapasitesinin 1 milyon varil üzerinde kesintiye uğradığı, dizel ihracatının kısıldığı ve Moskova’nın yakıt ithalatına yöneldiği kaydedildi.

Kiev’in operasyonları, Rusya’nın enerji üretim kapasitesinde yüzde 20 kayba yol açtı.

ABD İSTİHBARATI SALDIRI PLANLARINI ŞEKİLLENDİRDİ

Financial Times’a göre, ABD istihbaratı Ukrayna’ya hedeflerin zayıf noktaları hakkında bilgi sağladı, hatta bazı durumlarda öncelikli hedefleri de belirledi.

Gazete, Washington’un operasyonun “her aşamasına yakından dahil” olduğunu ileri sürdü.

Bir ABD’li yetkili, Ukrayna’nın hedefleri seçtiğini, Washington’un da bu noktaların “kritik zafiyetlerine” dair bilgi sağladığını söyledi.

Bazı kaynaklar ise ABD’nin hedef sıralamasını bizzat belirlediğini aktardı.

“KİEV'İN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI ABD DESTEĞİYLE GELİŞTİ”

Ukrayna ordusunun son dönemdeki saldırı başarısı, yerli üretim ve ABD’den gelen teknik istihbarat desteğiyle güçlendi.

Financial Times, Kiev’in “Fire Point” ve “Liutyi” adlı uzun menzilli insansız hava araçlarını 300’e yakın dronluk sürüler halinde kullandığını aktardı.

Ayrıca Ukrayna istihbarat servisi SBU, Rusya’nın iç kesimlerinde yer alan Ufa kentindeki Bashneft-UNPZ petrol rafinerisini uzun menzilli bir operasyonla hedef aldı. Ülkenin doğusundan yaklaşık 1.400 kilometre uzaklıkta bulunan tesis, Rus ordusuna yakıt ve yağ tedarik eden en büyük merkezlerden biri olarak görülüyordu.

TOMAHAWK FÜZELERİ GÜNDEMDE Financial Times, Trump yönetiminin Ukrayna’ya Tomahawk seyir füzeleri dahil uzun menzilli silah desteği sağlamayı değerlendirdiğini de yazdı. Trump’ın bu füzelerin nasıl kullanılacağına dair bilgi istediği, Zelenskiy’nin ise “Bu adım Ukrayna’yı güçlendirebilir ve Rusları sakinleştirebilir” dediği kaydedildi.

KREMLİN: ABD VE NATO AÇIKÇA DAHİL

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD ve NATO’nun Ukrayna’ya “düzenli olarak istihbarat sağladığının” açık olduğunu söylemişti.

TRUMP DÖNEMİNDE SAVAŞ FARKLI YÖNE EVRİLDİ

Gazeteye göre Trump yönetimi, önceki dönemin aksine Kiev’e operasyonel düzeyde daha derin destek vermeye başladı.