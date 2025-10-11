Ukrayna lideri Zelenskiy'den Trump’a sürpriz teklif! 'Barış arabulucusu ol'

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ukrayna lideri Zelenskiy Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna’da barış sürecine arabuluculuk etmesi çağrısında bulundu.

'UKRAYNA'YA BARIŞ GETİR' ÇAĞRISI

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Donald Trump’ı Ortadoğu’daki başarısından dolayı tebrik ettim. Bu olağanüstü bir diplomatik zafer. Aynı irade Ukrayna’da da barış getirebilir” dedi.

Görüşmeyi “çok verimli” olarak nitelendiren Zelenskiy, Ukrayna’nın hava savunma sistemlerini güçlendirme imkânlarının da ele alındığını söyledi.

“Bir bölgede savaş durdurulabiliyorsa, diğer savaşlar da durdurulabilir. Buna Rusya’nın savaşı da dahil,” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ORTADOĞU BAŞARISI KİEV'E UMUT OLDU

Kiev yönetimi, Washington’un bu diplomatik ivmesini Avrupa cephesine taşımasını istiyor.