ABD ve Türkiye yeni yol haritası hazırlıyor! 100 milyar dolarlık plan masada

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, iki ülke arasında uzun süredir hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için kapsamlı bir ekonomik yol haritası hazırlıyor.

Yeni plan, savunma ve enerji işbirliğinden otomotive, nükleer enerjiden dijital teknolojilere kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), Boston Consulting Group ortaklığında 2019’da hazırlanan stratejiyi güncellemek için çalışmalara başladı.

Revize edilen plan, küresel ticarette değişen dengelere uyum sağlamayı ve iki NATO müttefiki arasında özel sektör ortaklıklarını derinleştirmeyi hedefliyor.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ SONRASI HIZLANAN DİPLOMASİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşme, iki ülke ilişkilerinde ekonomik temelli yeni bir dönemin kapısını araladı.

Zirvede, nükleer enerji, sivil havacılık ve ileri teknoloji alanlarında işbirliğini genişletecek adımlar ele alındı. Taraflar, “Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Anlaşması”nın imzalanmasıyla enerji alanında yeni bir sayfa açtı.

Diplomatik kaynaklar, “İki lider arasındaki diyaloğun, siyasi konulardan bağımsız şekilde ekonomik işbirliğini güçlendirmeye odaklandığını” belirterek, “Türkiye-ABD hattında artık rekabet değil, tamamlayıcılık öne çıkıyor” değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE'NİN İHRACATI REKOR SEVİYEDE: TİCARET DENGESİ ANKARA LEHİNE

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2024’te Türkiye’nin ABD’ye ihracatı %10 artışla 16,4 milyar dolara, toplam ticaret hacmi ise 32,6 milyar dolara ulaştı.

Türkiye, 125 milyon dolarlık ticaret fazlası verdi.

Başlıca ihracat kalemleri arasında otomotiv (1,2 milyar dolar), elektronik (774 milyon dolar), hazır giyim (856 milyon dolar) ve gemi-hizmet sektörü (38,8 milyon dolar) öne çıktı.

ABD, Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı konumunda.

Bugün itibarıyla Türkiye’de 2.000’den fazla Amerikan sermayeli şirket faaliyet gösterirken, Türk şirketlerinin ABD’deki yatırımları 13 milyar doları aştı.

DENGELİ YAKINLAŞMA DÖNEMİ

Ankara ve Washington arasındaki ilişkiler, yetkililerin deyimiyle “dengeli yakınlaşma” sürecine girmiş durumda.

Siyasi farklılıklara rağmen iki ülke, savunma, enerji ve teknoloji alanlarında karşılıklı bağımlılığı artıracak adımlar atıyor.

Yol haritası, eyalet düzeyinde işbirliği, siber güvenlik ve yenilenebilir enerji projeleriyle özel sektörün önünü açacak.

TAİK kaynakları, “Türkiye’nin üretim kapasitesi ve coğrafi konumu, ABD’nin tedarik zincirini Asya bağımlılığından kurtaracak en stratejik alternatif” görüşünü dile getirdi.

TÜRKİYE KÜRESEL EKONOMİDE KİLİT ORTAK

İki ülke arasındaki yeni ticaret hamlesi yalnızca ikili ilişkileri değil, küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesini de etkileyebilir

NATO’nun iki önemli üyesi olarak Türkiye ve ABD’nin enerji, savunma ve inovasyon alanlarındaki işbirliği, hem Avrupa hem de Orta Doğu ekonomilerinde denge unsuru oluşturmakta.

Yakında açıklanacak yol haritası, Türk özel sektörü için ABD pazarında yeni bir dönem başlatacak.