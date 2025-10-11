Yunanistan’a AB’den beklenmedik SAFE tokadı! 'Türkiye'ye engel olamayacaksın'

Avrupa Birliği’nin 150 milyar avroluk savunma programı SAFE (Security Action for Europe) için geri sayım sürerken, Türkiye’nin katılımını engelleyen tek ülke olan Yunanistan üzerindeki baskı giderek artıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Atina’yı ikna etmek ve Türkiye’ye uygulanan vetoyu kaldırmak amacıyla pazartesi günü Yunanistan’ı ziyaret edecek.

AB'DEN ATİNA'YA: ENGELİ KALDIRIN

Alman basınına yansıyan bilgilere göre Berlin yönetimi, Yunanistan hükümetine açık bir mesaj gönderdi:

“Türkiye Avrupa’nın güvenliği için kilit önemde. Ankara’yı dışlamak değil, ortak etmek gerekiyor.”

Almanya’nın girişimiyle birlikte, İtalya, İspanya, Polonya, İsveç ve Finlandiya dahil birçok ülke Türkiye’nin programa dahil edilmesini destekliyor.

Yunanistan’ın yanında yalnızca Fransa ve Güney Kıbrıs bulunuyor.

Avrupa kulislerinde, “Atina’nın ısrarı Avrupa savunmasına zarar veriyor” yorumları yapılıyor.

BERLİN BASKIYI ARTIRDI

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul’un, Yunan mevkidaşı Giorgos Gerapetritis’le yapacağı görüşmede Türkiye konusunu gündemin ilk maddesi olarak ele alması bekleniyor.

Berlin’in mesajı net:

“Türkiye, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna ve gelişmiş savunma sanayisine sahip bir ülke. Avrupa güvenliği bu gücü dışlayarak değil, yanına alarak sağlanabilir.”

ATİNA İZOLASYONA DOĞRU İTİLİYOR

Diplomatik kaynaklara göre, AB’nin dört büyük ülkesi – Almanya, İtalya, İspanya ve Polonya – Ankara’nın SAFE programına dahil edilmesi konusunda aynı çizgide buluştu.

Baltık ülkeleri, Türkiye’nin Ukrayna’daki dengeleyici tutumuna dikkat çekerek süreci destekliyor.

Yalnız kalan Yunanistan ise “casus belli” bahanesiyle vetosunu sürdürüyor.

ANKARA: 'BAZI ÜLKELER' MAKSİMALİST EMELLER PEŞİNDE

Türkiye Savunma Bakanlığı kaynakları, SAFE programına ilişkin sorulara şu cebı verdi:

“AB üyesi olmayan müttefiklerin dışlanmasına yönelik girişimlere tanık oluyoruz. Bazı ülkeler, Avrupa’nın güvenliği için hayati önemdeki kararları engelleyerek maksimalist emellerini gerçekleştirmeye çalışıyor.”

Kaynaklar, Avrupa savunma vizyonunun katılım ve kolektif dayanışma ile güçleneceğini vurguladı:

“Türkiye, sahip olduğu savunma kapasitesiyle Avrupa’nın güvenliğine büyük katkı sunabilir.”

MİÇOTAKİS SIKIŞTI

Brüksel’deki AB yetkilileri, Atina’nın ısrarının artık sürdürülemez hale geldiğini iletti.

“Yunanistan, Avrupa güvenliğini kişisel ihtilaflara kurban ediyor.”

AB kaynakları, SAFE fonundan kredi almak isteyen ülkelerin 30 Kasım’a kadar başvurularını tamamlaması gerektiğini hatırlatarak, Yunanistan’ın vetosunun süreci kilitlediğini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN SAVUNMA GÜCÜ Avrupa genelinde, Türkiye’nin KAAN savaş uçağı, denizaltı ve insansız sistemlerindeki ilerlemeleri dikkatle izleniyor. Türk savunma sanayi ihracatı yalnızca 2025’in ilk dokuz ayında rekor düzeyde artış gösterdi. Bir AB diplomatı, süreci özetledi: “Türkiye artık bir bölgesel güç değil, Avrupa savunmasının kaçınılmaz bir ortağı.”

ATİNA ÇARESİZ: BERLİN VE BRÜKSEL'İN BASKISI YOĞUN

Yunan gazetesi Kathimerini, kulislerde konuşulan gerçeği şöyle aktardı:

“Berlin’den Atina’ya açık bir mesaj geldi: Türkiye katılacak. NATO da bu konuda kararlı. Yunanistan’ın artık tek şartı ‘casus belli’nin kaldırılması.”