YPG, petrol sahalarını Şam’a devrediyor!

Suriye’nin kuzeyindeki Halep kentinde faaliyet gösteren, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG yeni bir hamle hazırlığında.

Örgütün elebaşı Mazlum Abdi, terör unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyon süreci için Şam yönetimiyle temas kurduklarını açıkladı.

PKK/YPG, SDG ADI ALTINDA ŞAM'LA GÖRÜŞÜYOR

Terör örgütü PKK/YPG’nin paravan yapılanması SDG adına konuşan Mazlum Abdi, askeri bir heyetin önümüzdeki günlerde Suriye Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüşeceğini duyurdu.

Abdi, “Yakında askeri komitemiz Şam’a bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret kapsamında SDG’nin Savunma Bakanlığı’na entegrasyonu konusunu ele alacağız.” dedi.

PETROL SAHALARI ANLAŞMASI

Bölgedeki kaynaklara göre Şam yönetimi ile örgüt arasında yapılan ön görüşmelerde, Deyrizor’daki petrol sahalarının yönetiminin kısmen Suriye hükümetine devredilmesi gündeme geldi.

Anlaşma kapsamında Şam, petrol üretiminde kontrol sağlayacak; terör örgütü ise yerel pazar için üretimin bir kısmını elinde tutacak.

“YENİ SURİYE ORDUSU”

Mazlum Abdi, yaptığı konuşmada, “Temel gücü olarak yer alacağımız yeni bir Suriye ordusu kuruluyor” ifadesini kullandı.

Abdi, terör örgütünün 2014'te kurduğu YAT adlı sözde anti-terör birliklerinin sadece Kuzey ve Doğu Suriye’de değil, ülke genelinde görev yapacağını söyledi.