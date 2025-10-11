Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > YPG, petrol sahalarını Şam’a devrediyor!

YPG, petrol sahalarını Şam’a devrediyor!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
YPG, petrol sahalarını Şam’a devrediyor!
Terör Örgütü, YPG, PKK, Suriye, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde faaliyet gösteren terör örgütü YPG/PKK, kontrolündeki petrol sahalarının yönetimini kısmen Şam yönetimine devretmeye hazırlanıyor. Örgütün elebaşı Mazlum Abdi, Suriye ordusuna entegrasyon süreci kapsamında Şam’la yürütülen görüşmelerde “petrol üretiminin bir bölümünün merkezi hükümete bırakılması” yönünde mutabakata varıldığını açıkladı.

Suriye’nin kuzeyindeki Halep kentinde faaliyet gösteren, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG yeni bir hamle hazırlığında.

Örgütün elebaşı Mazlum Abdi, terör unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyon süreci için Şam yönetimiyle temas kurduklarını açıkladı.

YPG, petrol sahalarını Şam’a devrediyor! - 1. Resim

PKK/YPG, SDG ADI ALTINDA ŞAM'LA GÖRÜŞÜYOR

Terör örgütü PKK/YPG’nin paravan yapılanması SDG adına konuşan Mazlum Abdi, askeri bir heyetin önümüzdeki günlerde Suriye Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüşeceğini duyurdu.

Abdi, “Yakında askeri komitemiz Şam’a bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret kapsamında SDG’nin Savunma Bakanlığı’na entegrasyonu konusunu ele alacağız.” dedi.

PETROL SAHALARI ANLAŞMASI

Bölgedeki kaynaklara göre Şam yönetimi ile örgüt arasında yapılan ön görüşmelerde, Deyrizor’daki petrol sahalarının yönetiminin kısmen Suriye hükümetine devredilmesi gündeme geldi.

Anlaşma kapsamında Şam, petrol üretiminde kontrol sağlayacak; terör örgütü ise yerel pazar için üretimin bir kısmını elinde tutacak.

“YENİ SURİYE ORDUSU”

Mazlum Abdi, yaptığı konuşmada, “Temel gücü olarak yer alacağımız yeni bir Suriye ordusu kuruluyor” ifadesini kullandı.

Abdi,  terör örgütünün 2014'te kurduğu YAT adlı sözde anti-terör birliklerinin sadece Kuzey ve Doğu Suriye’de değil, ülke genelinde görev yapacağını söyledi.

Kaynak: Dış Haberler

Hakkında soruşturma izni istenen Mansur Yavaş sessizliğini bozdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ukrayna’nın gizli ajanları Rus ordusunun planını çökertti! - DünyaUkrayna istihbaratı Rus ordusuna sızdı!Gazze’de tarihi an! 200 bin Filistinli kuzeye akın etti - DünyaGazze’de tarihi an! 200 bin Filistinli kuzeye akın ettiABD’de 7 bakanlıkta kriz büyüyor: Binlerce çalışan işten çıkarıldı! - DünyaBinlerce çalışan işten çıkarıldı!Kim Jong Un, Kuzey Kore’nin 'en güçlü nükleer silahını” tanıttı - DünyaKuzey Kore yeni kıtalararası füzesini ilk kez gösterdi75 yıllık kriz çözüldü! Türkiye ve Irak su anlaşmasında uzlaştı - DünyaTürkiye ve Irak arasında 75 yıllık sorun çözüldü!Filipinler peş peşe sallandı! En az 7 can kaybı - DünyaFilipinler peş peşe sallandı! En az 7 can kaybı
Sonraki Haber Yükleniyor...