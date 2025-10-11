75 yıllık kriz çözüldü! Türkiye ve Irak su anlaşmasında uzlaştı

Türkiye ile Irak, bölgeyi etkisi altına alan kuraklığın şiddetlenmesiyle birlikte, Dicle ve Fırat nehirlerinden akan suyun paylaşımı konusunda tarihi bir uzlaşmaya vardı.

Taraflar, su yönetimi ve azalan akışın koordinasyonu için hazırlanan taslak “çerçeve anlaşma” üzerinde mutabakata ulaştı.

“ANLAŞMA YAKINDA İMZALANACAK”

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin düzenlenen ortak basın toplantısında, “İki komşu ülke arasında su yönetimi konusunda hazırlanan çerçeve anlaşmanın yakında Irak’ta imzalanacağını” açıkladı.

FİDAN: FIRAT VE DİCLE'NİN SULARI HEPİMİZE AİTTİR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Irak’ın su sorununa çözüm bulma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Bakanb Fidan, “Karşılaştığınız zorlukları biliyoruz ve anlıyoruz. Biz bu bölgede kardeşiz. Fırat ve Dicle nehirlerinin suları hepimize aittir.” dedi.

İki ülke arasında yürütülen su rehabilitasyon projelerinin hızla uygulanmasını temenni ettiğini belirterek, “Bu su kıtlığı sadece bugün değil, önümüzdeki yıllarda da gündemde kalacak.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN İŞBİRLİĞİ ADIMI: SU DİPLOMASİSİNDE DÖNÜM NOKTASI

Uzun süredir Iraklı yetkililerin, Türkiye’nin inşa ettiği barajların su akışını azalttığı yönündeki eleştirilerine rağmen, bu anlaşma iki ülke arasında yeni bir diyalog döneminin başlangıcı olarak görülüyor.

Türkiye, son yıllarda bölgesel su yönetimi alanında teknik destek, veri paylaşımı ve sürdürülebilir kullanım konularında işbirliğini artırdı.

PKK OPERASYONLARI SONRASI İLİŞKİLERDE NORMALLEŞME

İki ülke, Türkiye’nin PKK’ya yönelik Kuzey Irak operasyonları nedeniyle zaman zaman gerilen ilişkilerini son dönemde iyileştirdi.

Perşembe günü Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki Süleymaniye Havalimanı’na uygulanan uçuş yasağını kaldırdı.

ENERJİ VE ULAŞIMDA YENİ DÖNEM

Geçen ay Irak, Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatını yeniden başlattı.

Diğer yandan Türk Hava Yolları da uçuşların kısa süre içinde yeniden başlayacağını doğruladı.

THY sözcüsü Yahya Üstün, sosyal medya paylaşımında, “Ulusal havayolu şirketi olarak Türkiye’yi dünya semalarında gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Süleymaniye rotamızı yeniden açmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.