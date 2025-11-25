İstanbul'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin neden öldüğüne dair tartışmalar sürerken Adli Tıp Kurumu'nın soruşturmaya ilişkin raporuna ulaşıldı. Raporda, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin "Böcek ailesinin ölümünde "Alüminyum Fosfit" maddesinin gaz hale geçmesiyle oluşan "Fosfin" gazından zehirlenme ihtimalinin yüksek olduğuna dair güçlü bulgular tespit edildi" sözlerine yer verildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan Böcek ailesinin ölümüne sebep olay şey kesinleşti. Adli Tıp Kurumu savcılığa sunduğu raporda oteldeki ilaçlamanın ailenin hayatını kaybetmesine neden olduğunu ifade etti..

SEZER DOGRU

