Peygamberimizin nasihatleri -4

Bugün, Sahîh-i Müslim’le birlikte, Sünen-i Ebî Dâvûd ve Sünen-i Tirmizî’den de bazı hadîs-i şerîf meâlleri nakletmek istiyoruz:
- “İyilik, güzel ahlâktan ibârettir. Günâh ise, kalbini tırmalayıp durduğu hâlde, insanların bilmesini istemediğin şeydir.” (Müslim, Birr 15)
- “Bir kul, bu dünyâda, başka bir kulun kusûrunu gizlerse, kıyâmet gününde, Allah da onun kusûrunu gizler.” (Müslim, Birr 72)
- “Dünyâ; müminin hapishânesi, kâfirin ise Cenneti’dir.” (Müslim, Zühd 1)
- “Beş vakit namaz, herhangi birinizin kapısının önünden gürül gürül akan ve içinde günde beş defa yıkandığınız ırmağa benzer.” (Müslim, Mesâcid 284)
- “Dîn, nasîhattir/samîmiyetten ibârettir.” (Müslim, Îmân 95)
- “Kim, ilim tahsil etmek için, bir yola girerse, Allah, o kişiye, Cennet’in yolunu kolaylaştırır.” (Müslim, Zikr 39)
- “Allah, sizin dış görünüşünüze de, mâllarınıza da bakmaz, fakat kalplerinize ve işlerinize bakar.” (Müslim, Birr 34)
- “Sadaka vermekle, mâl eksilmez. Allahü teâlâ, affeden kulunun değerini artırır. Allah rızâsı için, alçak gönüllü olanı, Allah yüceltir.” (Müslim, Birr 69)
- “Sizden hiç kimse, sakın sol eliyle yiyip içmesin. Çünkü şeytân, soluyla yer içer.” (Müslim, Eşribe 106)
- “Sıla-i rahim (akrabalık bağı), Arş-ı âlâ’ya tutunarak şöyle diyecektir: "Beni koruyup gözeteni, Allah koruyup gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de, Allah rahmetini kessin." (Müslim, Birr 17)
- “Yatsı namazını cemâatle kılan kimse, gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabâh namazını cemâatle kılan kimse ise, bütün gece namaz kılmış gibidir.” (Müslim, Mesâcid 260)
- “Bize silâh çeken (bizimle savaşan), bizden değildir. Bizi aldatan, bizden değildir.” (Müslim, Îmân 164, Fiten16)
- “Kişi, arkadaşının dîni üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle arkadaşlık ettiğine iyi dikkat etsin.” (Ebû Dâvûd, Edep 16)
- “Dîn kardeşini seven kişi, sevdiğini ona bildirsin.” (Ebû Dâvûd, Edeb 113)
- “Sizden biriniz, bir meclise vardığında selâm versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selâm versin. Önce verdiği selâm, sonraki selâmından daha üstün değildir.” (Ebu Dâvûd, Edeb 139)
- “Hasedden kaçının! Çünkü o, ateşin odunu yiyip tükettiği gibi, bütün hayırları yer tüketir.” (Ebû Dâvûd, Edeb 44)
- “Öfke şeytândandır, şeytân da ateşten yaratılmıştır. Ateş ise, su ile söndürülmektedir. Öyleyse biriniz öfkelenince, hemen kalkıp abdest alsın.” (Ebû Dâvûd, Edeb 4)
- “Sözleriyle bir topluluğu güldürmek için konuşup da yalan söyleyen kimseye yazıklar olsun! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!” (Ebû Dâvûd, Edeb 88)
- “İlim tahsîl etmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır.” (Tirmizî, İlim 2)
- “Nerede ve nasıl olursan ol, Allah’tan kork. Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip götürsün. İnsanlarla iyi geçin.” (Tirmizî, Birr 55)
- “Hayra vesîle olan, hayrı yapan gibidir.” (Tirmizî, İlim 14)
- “Olgun mü’min; yerici, lanetçi, kötü iş ve kötü söz sâhibi olamaz.” (Tirmizî, Birr 48)
- “Mü’min kardeşinle münâkaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.” (Tirmizî, Birr 58)
- “İki huy vardır ki bir mü’minde bulunmaz: Cimrilik ve kötü huyluluk.” (Tirmizî, Birr 41)