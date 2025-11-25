Peygamberimizin nasihatleri -4

“Bir kul, bu dünyâda, başka bir kulun kusûrunu gizlerse, kıyâmet gününde, Allah da onun kusûrunu gizler.”

Bugün, Sahîh-i Müslim’le birlikte, Sünen-i Ebî Dâvûd ve Sünen-i Tirmizî’den de bazı hadîs-i şerîf meâlleri nakletmek istiyoruz:

“İyilik, güzel ahlâktan ibârettir. Günâh ise, kalbini tırmalayıp durduğu hâlde, insanların bilmesini istemediğin şeydir.” (Müslim, Birr 15) “Bir kul, bu dünyâda, başka bir kulun kusûrunu gizlerse, kıyâmet gününde, Allah da onun kusûrunu gizler.” (Müslim, Birr 72) “Dünyâ; müminin hapishânesi, kâfirin ise Cenneti’dir.” (Müslim, Zühd 1) “Beş vakit namaz, herhangi birinizin kapısının önünden gürül gürül akan ve içinde günde beş defa yıkandığınız ırmağa benzer.” (Müslim, Mesâcid 284) “Dîn, nasîhattir/samîmiyetten ibârettir.” (Müslim, Îmân 95) “Kim, ilim tahsil etmek için, bir yola girerse, Allah, o kişiye, Cennet’in yolunu kolaylaştırır.” (Müslim, Zikr 39) “Allah, sizin dış görünüşünüze de, mâllarınıza da bakmaz, fakat kalplerinize ve işlerinize bakar.” (Müslim, Birr 34) “Sadaka vermekle, mâl eksilmez. Allahü teâlâ, affeden kulunun değerini artırır. Allah rızâsı için, alçak gönüllü olanı, Allah yüceltir.” (Müslim, Birr 69) “Sizden hiç kimse, sakın sol eliyle yiyip içmesin. Çünkü şeytân, soluyla yer içer.” (Müslim, Eşribe 106) “Sıla-i rahim (akrabalık bağı), Arş-ı âlâ’ya tutunarak şöyle diyecektir: "Beni koruyup gözeteni, Allah koruyup gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de, Allah rahmetini kessin." (Müslim, Birr 17) “Yatsı namazını cemâatle kılan kimse, gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabâh namazını cemâatle kılan kimse ise, bütün gece namaz kılmış gibidir.” (Müslim, Mesâcid 260) “Bize silâh çeken (bizimle savaşan), bizden değildir. Bizi aldatan, bizden değildir.” (Müslim, Îmân 164, Fiten16) “Kişi, arkadaşının dîni üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle arka­daşlık ettiğine iyi dikkat etsin.” (Ebû Dâvûd, Edep 16) “Dîn kardeşini seven kişi, sevdiğini ona bildirsin.” (Ebû Dâvûd, Edeb 113) “Sizden biriniz, bir meclise vardığında selâm versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selâm versin. Önce verdiği selâm, sonraki selâmından daha üstün değildir.” (Ebu Dâvûd, Edeb 139) “Hasedden kaçının! Çünkü o, ateşin odunu yiyip tükettiği gibi, bütün hayırları yer tüketir.” (Ebû Dâvûd, Edeb 44) “Öfke şeytândandır, şeytân da ateşten yaratılmıştır. Ateş ise, su ile söndürülmektedir. Öyleyse biriniz öfkelenince, hemen kalkıp abdest alsın.” (Ebû Dâvûd, Edeb 4) “Sözleriyle bir topluluğu güldürmek için konuşup da yalan söyleyen kimseye yazıklar olsun! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!” (Ebû Dâvûd, Edeb 88) “İlim tahsîl etmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır.” (Tirmizî, İlim 2) “Nerede ve nasıl olursan ol, Allah’tan kork. Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip götürsün. İnsanlarla iyi geçin.” (Tirmizî, Birr 55) “Hayra vesîle olan, hayrı yapan gibidir.” (Tirmizî, İlim 14) “Olgun mü’min; yerici, lanetçi, kötü iş ve kötü söz sâhibi olamaz.” (Tirmizî, Birr 48) “Mü’min kardeşinle münâkaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.” (Tirmizî, Birr 58) “İki huy vardır ki bir mü’minde bulunmaz: Cimrilik ve kötü huyluluk.” (Tirmizî, Birr 41)

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı'nın önceki yazıları...