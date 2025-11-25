Monster Bilgisayar, AMD ile iş birliği yaparak oyun ve profesyonel kullanım için yüksek performanslı yeni masaüstü bilgisayar serisini tanıttı. Türkiye’de 44 milyon kişinin oyun oynadığı ve masaüstü bilgisayar pazarının yıllık yaklaşık 300 bin adetle yüzde 18 büyüdüğü belirtiliyor.

Monster Bilgisayar, ABD merkezli çip üreticisi AMD ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği kapsamında AMD işlemci ve ekran kartlarıyla güçlendirilmiş yeni masaüstü bilgisayar serisini tanıttı.

Ortaklığın, oyun ve profesyonel kullanım odaklı bilgisayarlarda üst düzey grafi k performansı ve işlem gücü sunması bekleniyor.

Monster Global Pazarlama Uzmanı Sülük: 44 milyon kişi oyun oynuyor

44 MİLYON OYUN OYNUYOR

Türkiye oyun ekosistemine ilişkin bilgiler veren Monster Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, 85 milyonluk Türkiye nüfusunun 44 milyonunun oyun oynadığını ifade etti. Bilgisayarda oyun oynayan oyuncu sayısının 20 milyon civarında olduğuna işaret eden Sülük, bunların 13 milyonunun dizüstü bilgisayarla, 7 milyonunun ise masaüstü bilgisayar ile oyun oynadığını kaydetti.

Masaüstü bilgisayar pazarının bu yıl yüzde 18 büyüdüğünü anlatan Sülük, “Türkiye masaüstü bilgisayar pazarı yaklaşık yıllık 300 bin adet. Dizüstü pazarı ise 600 bin adetlerde” dedi.

AMD Türkiye Ülke Müdürü ve META Bölgesi Bileşenlerden Sorumlu Kıdemli Müdürü Nedim Yılmaz ise şirketin 9 milyar dolarlık cirosunun yarısının bilgisayar ürünlerinden geldiğini söyledi.

Türkiye’de oyun oynamayı seven genç bir kitlenin olduğunu anlatan Yılmaz, Türkiye’nin oyuncu dizüstü bilgisayar pazarında Avrupa’da ikinci sırada olduğunu, masaüstü pazarında ise ilk 5 arasında yer aldığını kaydetti. Şirketin yeni masaüstü serilerinde ‘4 Yıl Garanti’, ‘Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Hizmeti’ ve ‘Tam Sistem Garantisi’ sunuluyor.

ÖNDER ÇELİK

Haberle İlgili Daha Fazlası