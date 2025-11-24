Kasım ayının son günlerinde yurdun doğusunda etkili olan soğuk hava termometreleri eksilere indirdi. Eksi 13,4'ü gören Ardahan’ın Göle ilçesi yine "Türkiye'nin en soğuk yerleri" listesinin başında yer aldı.

Kasım ayının son günleri geldi, yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye başladı. Kış mevsimi kendini hissettirirken, yurdun batısında sağanak ve doğusunda kar yağışı etkili oluyor.

TERMOMETRELER -13'Ü GÖRDÜ

Hava sıcaklıkları bugün batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azaldı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik yaşanmadı. Ancak Türkiye’nin doğusu ile batı bölgeleri arasındaki sıcaklık farkı dikkat çekti.

Dün Mersin’in Silifke ilçesinde sıcaklıklar 22,7 olarak ölçülürken, Ardahan Göle ilçesinde termometreler -13,4’ü gösterdi.

REKOR ARDAHAN'DA

Meteoroloji'nin hava tahmin raporlarına göre; ülkemizde 24 Kasım 2025 gecesi en düşük sıcaklıklar Ardahan, Van, Ağrı, Erzurum, Kars ve Hakkari’de yaşandı.

Soğuk rekorunu Ardahan yine kaptırmadı ve Göle ilçesinde termometreler -13,4’ü gösterdi. Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi’nde -11.3, Ardahan’ın Hanak ilçesi -10.8, Van’ın Çaldıran ilçesi Bezirhane Köyü -10.3, Ağrı’da -10, Ardahan Merkez ve Çıldır’da -9.9, Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü’nde -9.7, Kars’ta -9.6 ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde -9.3 sıcaklıklar ölçüldü.

SİNEM ERYİLMAZ

