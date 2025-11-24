Liderlik için geri dönüş

Galatasaray’ın ensesine dayanmış, nefesini üfleyen Fenerbahçe, kazanmaya alışık olduğu Rize’de ecel terleri döktü. Aklı derbide mi dersin, millî ara sonrası motivasyon sorunu yaşıyor mu dersin bilinmez, sarı lacivertliler daha ne olduğunu anlamadan iki gol birden yedi. Rize, rakibin ne adından ne formundan etkilenmeden oyununu oynadı, golleri buldu. Rize daha fazlasını isterken, karşısında çaresiz bir Fenerbahçe vardı. Nene ile Duran kayıp, Kerem ve Asensio tatsız olunca, Rize için “eksik” rakibe karşı üstünlük kurmak hiç zor olmadı.

Asensio’yla İspanyol dansı

Ancak Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 13 maç önce, 2018’de alan Rize’nin rüyası 55. dakika itibarıyla kâbusa dönüşmeye başladı. O ana kadar yaptığı kurtarışlarla alkış alan Fofana’nın bir anlık hatasında Asensio cezayı kesti. İspanyol’un verdiği hayat öpücüğü Tedesco’yu da kendine getirdi. İtalyan’ın sahaya attığı Talisca topa ilk dokunuşunda skoru eşitledi ve Rize’nin gardı düştü. Ev sahibi Laçi’nin atılmasıyla on kişi kalmanın şokunu atlamamıştı ki, sarı lacivertliler Asensio’yla üstünlüğü yakaladı, En-Nesyri’yle galibiyeti perçinledi.

Bekle bizi Galatasaray

Fenerbahçe ilk yarısında uyuduğu maçın ikinci yarısında Rize’ye yavuz yüzünü gösterirken, mesajın asıl adresi Galatasaray’dı. Motivasyon kaybı yaşasa da, liderlik hasretiyle geri dönen sarı lacivertliler, kadro sıkıntısıyla Kadıköy’e gelecek lidere korku saldı. Maçı kazanmak kadar, eksiksiz tamamlamak da önemliydi ki, Fenerbahçe ikinci perdede kusursuz bir sunumla ilk 45’i unutturdu, şampiyonluk hayalleri kurdurdu. Bakalım Kadıköy’de kimin rüyası gerçek olacak?

Maçın adamı: Marco Asensio

