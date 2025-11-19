Bu korku size yeter

Dünyanın bir numarasına karşı oynadık, dünyayı salladık. Türkiye’de aslarımızla fark yediğimiz İspanyollara, Endülüs’ün göbeğinde yedeklerimizle kan kusturduk. Dosta güven, düşman korku saldık, Dünya Kupası finallerine selam verdik. Bakmayın böyle üst perdeden konuştuğuma, ilk yarıda ecel terleri döktük aslında. Yediğimiz erken golün sahibi Olmo, üst üste füzelerle kalemizi döverken Konya’daki maçı hatırladım ve “Eyvah” demekten kendimi alamadım.

Boğa kuzu oldu

Ama kalesinde devleşen Altay Bayındır, müthiş kurtarışlarla İspanyollara buz kestirirken, ay yıldızlıları ateşledi. Millî formayla ilk kez 11’de sahne alan Deniz Gül, ilk golünü İspanya ağlarına attığında La Cartuja’da tam anlamıyla şok yaşandı. İlk yarı biterken gelen golümüz, İspanyolların elemelerde boyunca ağlarından çıkarmak zorunda oldukları ilk toptu. Ve ikinci yarı başladığında çocuklarımızın ortaya koyduğu performans beraberliğin tesadüf olmadığının göstergesiydi.

Türkler geliyor

Salih Özcan da ay yıldızlı formayla ilk gol sevincini yaşarken “acaba” dedik. Dile kolay, Dünya Kupası elemelerinde, tarihi boyunca, evinde oynadığı tam 63 maçta hiç yenilmemiş İspanyollara bir ilki yaşatabilir miydik? Olmadı. Top İspanyolları sevdi, pisi pisine bir gol yedik. Kazanmayı hak ettik, beraberlikle yetinmek zorunda kaldık. Ama haykırdık, “Bekle Bizi Dünya Kupası, Türkler geliyor...”

