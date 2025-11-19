Galatasaray’da Okan Buruk yönetime transfer raporu sundu. Takımın kadro motivasyonunu fazla bozmak istemeyen sarı kırmızılıların hocası, stoper, orta saha, kanat forvet ve yedek santrfor talep etti. Mevcut kadro da büyük oranda korunacak.

Son bir ayda önemli yıldızlarından gelen kötü haberlerle (sakatlık ve men cezaları) sarsılan Galatasaray’da ocak ayı planları tamamlandı gibi.

Şampiyonlar Ligi’nde topladığı 12 puan ile ilk 24’e girme hedefine çok yakın olan Galatasaray’da tecrübeli teknik adam Okan Buruk, ocak ayı ihtiyaçlarını belirledi! Ligde şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde ise daha iyi dereceleri imza atmayı planlayan Buruk, mevcut kadronun muhafaza edilerek ara transferde en az 4 takviye yapılmasını istedi.

OSIMHEN SEVİNDİRDİ

Buruk, ara transfer döneminde orta saha, kanat forvet, sol stoper ve yedek santrafor talep etti. 4 bölgenin güçlendirilmesini isteyen Okan Hoca, santrfor bölgesi için 23 yaş ve altı genç potansiyelli bir oyuncu alınmasını istedi. Scout ekibi tarafından izlenen ve listelenen adaylar için Monaco deplasmanı sonrasında harekete geçilecek. Bu arada millî takımındaki sakatlığıyla tedirgin eden Victor Osimhen dün İstanbul’a geldi. Yıldız futbolcunun sakatlığıyla ilgili soruya, “Ağrım yok. Sakatlığım ciddi değil” cevabını vermesi taraftarı sevindirdi.

ALİ NACİ KÜÇÜK

