İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, 1. Lig ekibi Exeter City'yi 10-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, FA Cup 3. Tur maçında 1. Lig ekibi Exeter City'yi konuk etti.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, 10-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı ve üst tura adını yazdırdı.

Manchester City'nin gollerini 12. dakikada Max Alleyne, 24. dakikada Rodri, 42. dakikada Jake Doyle Hayes (kendi kalesine), 45. dakikada Jack Fitzwater (kendi kalesine), 49 ve 90+3. dakikada Rico Lewis, 54. dakikada Antoine Semenyo, 71. dakikada Tijjani Reijnders, 79. dakikada Nico OReilly, 86. dakikada Ryan McAidoo kaydetti. Exeter City'nin tek golü ise 90. dakikada George Birch'ten geldi.

Bu sonuçla Manchester City adını bir üst tura yazdırdı. Konuk ekip Exeter City ise turnuvaya veda etti.

