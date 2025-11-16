Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen; zorluklarla geçen hayat hikayesi, Galatasaray'a transfer süreci ve gelecekteki hedeflerine ilişkin açıklamalar yaptı. Annesinin erken yaşta vefat ettiğini ve çocukluğunun yoksullukla geçtiğini söyleyen Osimhen, "Annemin ölümü bugün bile beni yaralamaya devam ediyor. Uğruna fedakarlıklar yaptığı şeylerin tadını çıkarmaya ömrü yetmedi..." dedi.

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sezon başı rekor bonservisle sarı kırmızılılara imza atan Victor Osimhen, UEFA'ya özel röportaj verdi.

Nijeryalı futbolcu, sarı kırmızılı takıma transfer süreci ve hayat hikayesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Osimhen'in açıklamaları şu şekilde:

"İNANILMAZ BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIM"

"Ailem ve kendim için yapmam gerekeni yaptım. İstanbul'a vardım, hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Kulübün çalışanlarından biri dışarı çıktığımda çok sayıda insan göreceğimi söyledi. Ben de 'Ne demek istiyorsun, dışarıda beni bekleyen çok sayıda taraftar mı var?' diye sordum. Oraya gittiğimde inanılmaz bir manzarayla karşılaştım. Bunu gördüğümde, sanki üzerime taze bir esinti geliyormuş gibi hissettim. Galatasaray büyük bir kulüp ama dahil olana kadar ne kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Döktüğün her damla terin, bu arma için olduğunu bilmen gerekiyor. En sonunda 'Gitmek istediğim yer, olmak istediğim yer burası' dedim"

Osimhen, Galatasaray formasıyla

"ANNEMİN ÖLÜMÜ BUGÜN BİLE BENİ YARALIYOR"

"Annem çok küçük yaşta vefat etti. Ağabeyim aradı. Annemin uyuduğunu ve bir daha uyanmadığını söyledi... Zordu. Futbol; benim ve ailemin sefaletten kurtulmak için tek kaçış yoluydu... Gelecekte kendimi nerede görüyorum? Büyük bir yerde... Ama çok çalışmaya devam etmeliyim. Her gün kendimi geliştirmeye devam etmeliyim. Eminim ki oraya ulaşacağım... Annemin ölümü bugün bile beni yaralamaya devam ediyor. Uğruna fedakarlıklar yaptığı şeylerin tadını çıkarmaya ömrü yetmedi..."

Olusosun depolama alanı

"ÇÖPLÜKTE AYAKKABI ARARDIK"

"Büyüdüğüm yerde çöp sahası vardı. Arkadaşlarımla oraya gidip ayakkabı arardık... Sağ ayağa başka marka, sol ayağa başka marka ayakkabı bulursan birleştirirdin, ertesi gün oynamak için kullanırdık."

ABLASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Osimhen'in büyük çaba sarf ettiğini belirten ablası, "Annem onu doğurduğunda babam “Victory” ismini verdi. İnsanlar bunu görmüyor, onun yolculuğunu bilmiyorlar. Onun ne kadar mücadele ettiğini bilmiyorsunuz. Victor bir savaşçı." sözleriyle duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Osimhen'in ablası evlerinin önünde

EMRAH TAŞÇI

