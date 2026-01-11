Devre arası transfer döneminde 3 yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'ın transferinde sona geldiği belirtildi. Fenerbahçe ile yapılan transfer görüşmeleri hakkında konuşan Atalanta CEO'su Luca Percassi, transferin henüz tamamlanmadığını söyledi.

Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2 golle geçerek şampiyon olan Fenerbahçe'de gözler tekrar transfere çevrildi.

TRANSFERDE SONA GELİNDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Ademola Lookman transferini tamamlamak üzere.

40 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe'nin Lookman için 40 milyon avroyu gözden çıkardığı ve Atalanta'dan yıllık 2.5 milyon avro kazanan 28 yaşındaki futbolcuya senelik yaklaşık 9 milyon avro maaş ödeneceği vurgulandı.

ATALANTA CEO'SUNDAN LOOKMAN AÇIKLAMASI

Öte yandan DAZN'a konuşan Atalanta CEO'su Luca Percassi, Lookman transferinde henüz görüşmelerin tamamlanmadığını kaydetti. Luca Percassi'ye, Lookman transferinde Fenerbahçe'yle yapılan görüşmeler için Türkçe öğrenip öğrenmediği de şaka yollu soruldu. Atalanta CEO'su bu soruya gülerek "Henüz öğrenmedim" cevabını verdi.

