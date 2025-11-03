Victor Osimhen'den duygusal itiraf: Böylesini ilk kez Galatasaray'da gördüm

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, UEFA’ye verdiği özel röportajda kariyer planı ve sarı kırmızılı takımla hedefleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Galatasaray ile kurduğu bağı ve zorlu çocukluk döneminin hayatına olan etkisini değerlendiren Osimhen, Şampiyonlar Ligi için iddialı mesajlar verdi.

Galatasaray formasıyla bu sezon Devler Ligi’ne üç golle sahne alan Nijeryalı yıldız, artık Avrupa’da ses getirme zamanının geldiğini söyledi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BÜYÜK BİR İZ BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig'i domine ettiklerini kaydeden Osimhen, "Türkiye’de ligi domine ettik, etmeye devam ediyoruz ama şimdi Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir iz bırakmak istiyoruz. En prestijli maçlarda kendimizi gösterme zamanı." şeklinde konuştu.

"HAYATIMDA GÖRMEDİĞİM BİR SEVGİ VARDI

Transfer sürecinde taraftarların havaalanındaki karşılama anlarını unutamadığını belirten yıldız futbolcu, "İstanbul’a geldiğim gece hayatımda görmediğim bir sevgi vardı. Gece 2-3 gibi havaalanında binlerce kişi… Eşleriyle, çocuklarıyla evde olmaları gerekirken beni bekliyorlardı. Böyle bir sevgiyi görünce, 'Bu armanın hakkını vereceğim' dedim. Bu kulübü gerçekten seviyorum. İyi günde de kötü günde de Galatasaray için savaşacağım." diye konuştu.

"KARDEŞLERİME BAKMAK ZORUNDAYDIM"

Lagos’un Olusosun bölgesinde büyüdüğünü anlatan Nijeryalı oyuncu, hayatın ona erken yaşta mücadele etmeyi öğrettiğini söyledi:

"Yedi kardeşin en küçüğüyüm. Annemi küçük yaşta kaybettim, babam 2020’de vefat etti. Küçükken hem kendime hem kardeşlerime bakmak zorundaydım. Olusosun beni hayata hazırladı. Bugün oraya gidip çocuklara diyorum ki: ‘Ben yapabildiysem siz de yaparsınız."

"HAYATTA İDOLÜM ABİMDİ, FUTBOLDA İSE DROGBA"

Oyun stilini en çok etkileyen ismin Didier Drogba olduğunu söyleyen Victor Osimhen, "Hayatta idolüm abimdi, futbolda ise Drogba… Onu izledim, oyununu kopyaladım, hayatını inceledim. Bugün olduğum yerde payı büyük." dedi.