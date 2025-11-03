Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Victor Osimhen'den duygusal itiraf: Böylesini ilk kez Galatasaray'da gördüm

Victor Osimhen'den duygusal itiraf: Böylesini ilk kez Galatasaray'da gördüm

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Victor Osimhen&#039;den duygusal itiraf: Böylesini ilk kez Galatasaray&#039;da gördüm
Victor Osimhen, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Didier Drogba, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen; Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve kariyer hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı camiayla büyük bir bağ kurduğunu söyleyen 26 yaşındaki yıldız, "Bu kulübü gerçekten seviyorum. İyi günde de kötü günde de Galatasaray için savaşacağım." dedi.

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, UEFA’ye verdiği özel röportajda kariyer planı ve sarı kırmızılı takımla hedefleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. 

Galatasaray ile kurduğu bağı ve zorlu çocukluk döneminin hayatına olan etkisini değerlendiren Osimhen, Şampiyonlar Ligi için iddialı mesajlar verdi.

Galatasaray formasıyla bu sezon Devler Ligi’ne üç golle sahne alan Nijeryalı yıldız, artık Avrupa’da ses getirme zamanının geldiğini söyledi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BÜYÜK BİR İZ BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig'i domine ettiklerini kaydeden Osimhen, "Türkiye’de ligi domine ettik, etmeye devam ediyoruz ama şimdi Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir iz bırakmak istiyoruz. En prestijli maçlarda kendimizi gösterme zamanı." şeklinde konuştu.

"HAYATIMDA GÖRMEDİĞİM BİR SEVGİ VARDI

Transfer sürecinde taraftarların havaalanındaki karşılama anlarını unutamadığını belirten yıldız futbolcu, "İstanbul’a geldiğim gece hayatımda görmediğim bir sevgi vardı. Gece 2-3 gibi havaalanında binlerce kişi… Eşleriyle, çocuklarıyla evde olmaları gerekirken beni bekliyorlardı. Böyle bir sevgiyi görünce, 'Bu armanın hakkını vereceğim' dedim. Bu kulübü gerçekten seviyorum. İyi günde de kötü günde de Galatasaray için savaşacağım." diye konuştu.

Victor Osimhen'den duygusal itiraf: Böylesini ilk kez Galatasaray'da gördüm - 1. Resim

"KARDEŞLERİME BAKMAK ZORUNDAYDIM"

Lagos’un Olusosun bölgesinde büyüdüğünü anlatan Nijeryalı oyuncu, hayatın ona erken yaşta mücadele etmeyi öğrettiğini söyledi:

"Yedi kardeşin en küçüğüyüm. Annemi küçük yaşta kaybettim, babam 2020’de vefat etti. Küçükken hem kendime hem kardeşlerime bakmak zorundaydım. Olusosun beni hayata hazırladı. Bugün oraya gidip çocuklara diyorum ki: ‘Ben yapabildiysem siz de yaparsınız."

"HAYATTA İDOLÜM ABİMDİ, FUTBOLDA İSE DROGBA"

Oyun stilini en çok etkileyen ismin Didier Drogba olduğunu söyleyen Victor Osimhen, "Hayatta idolüm abimdi, futbolda ise Drogba… Onu izledim, oyununu kopyaladım, hayatını inceledim. Bugün olduğum yerde payı büyük." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bitcoin'de umutlar tükeniyor mu? Boğalar geri çekildi, 88 bin dolar kapıdan baktı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fernando Muslera olay sözlerle ateş püskürdü: Sonuçları hakemler belirliyor, futbol temiz değil - Spor"Sonuçları hakem belirliyor, futbol temiz değil"Cristiano Ronaldo'dan Messi için olay cevap: Alçak gönüllü olmak istemiyorum - SporRonaldo'dan Messi için olay cevapSahte Galatasaray biletleriyle vurgun! 16 kişilik şebeke çökertildi - SporSahte Galatasaray biletleriyle vurgun!Arda Turan derbi öncesinde gruplara attığı mesajı açıkladı - SporArda Turan derbi öncesinde gruplara attığı mesajı açıkladıSergen Yalçın daha ne yapsın... İhanet kaptandan geldi! Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı - Spor"Sergen daha ne yapsın! İhanet kaptandan geldi"Galatasaray'dan Mauro Icardi’nin menajerine uyarı: Yaptığınız hoş değil - SporGalatasaray'dan Icardi’nin menajerine uyarı
Sonraki Haber Yükleniyor...