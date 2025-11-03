Galatasaray'dan Mauro Icardi’nin menajerine uyarı: Yaptığınız hoş değil

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray Kulübü, Mayıs 2026’da sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi’nin durumu ile alakalı son haftalarda sık sık açıklamalarda bulunan menajeri Elio Pino’nun çıkışlarından rahatsız oldu!

İcardi’nin kontratı ile alakalı kararı ocak ayına bırakan sarı kırmızılı yönetim Pino’nun son üç haftada üç defa Arjantinli yıldızın geleceği ile alakalı yaptığı açıklamaların, hem takıma hem de İcardi’ye zarar verdiği görüşünde. Dursun Özbek yönetimi Pino’ya, “Icardi ile alakalı sözleşmesi, geleceği ile alakalı bir şey konuşulacak ise bir durum varsa Galatasaray Kulübü ile masada konuş” mesajını iletti.

KALMAK İSTİYOR AMA...

Pino’nun özellikle “Icardi’ye Avrupa’dan, Suud kulüpleri ve Amerika’dan teklifler var. Galatasaray’ın karar vermesi gerekli” sözlerine sarı kırmızılı yönetim “Galatasaray kaptanı kontratı varken başka bir kulüple mi görüşecek! Böyle bir ihtimali düşünmüyoruz. Ama bunu dillendirmek hoş değil” sözleri ile de rahatsızlığını dile getirdi. Galatasaray’dan yıllık 10 milyon avro garanti ücret alan, sınırsız özel uçak hakkı bulunan ve bu yıl Fenerbahçe’nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın Ulus’taki dairesine taşınan İcardi’nin sarı kırmızılı takımda kalmak istediği biliniyor. O nedenle ocak ayı önemli.

YEDEK KUVVET

Mauro Icardi’nin uzun süren sakatlığı sonrası eski formuna kavuşması biraz zaman alacak gibi. Fizik olarak tam hazır olmamasına rağmen yedek kuvvet olarak sahaya çıkan Arjantinli 10 maçta 6 defa rakip fileleri havalandırdı.

MERTENS'TEN KEMERBURGAZ'A ZİYARET

İstanbul’a gelen Dries Mertens dün ailesiyle birlikte Galatasaray takımını ziyaret etti. Aslan’ın eski yıldızı çok özel bir bağı olduğu ve kardeşi gibi gördüğü Barış Alper Yılmaz ile bir süre sohbet etti. Mertens’in oğlu Ciro da bir ara Kemerburgaz’daki salon çalışmalarına Barış’ın özel misafiri olarak katıldı.